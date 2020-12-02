В Улан-Удэ устроили опрос по ношению масок

Правительство Бурятии провело опрос среди улан-удэнцев на тему соблюдения масочного режима. Большинство опрошенных отметили, что общий уровень ответственности населения изменился, и сейчас редко можно встретить человека без маски в общественном транспорте, местах массового скопления людей.
- Отношение изменилось, потому что люди стали более ответственно относиться. Я, во всяком случае, сейчас вижу, что в автобусах ездят все в масках, а весной этого не было, и летом тоже, - сказала одна из горожанок.
Другая, напротив, напомнила о незаконных вечеринках.
- Не хватает ответственности. Слышала, что опять какая-то вечеринка в лаундж-баре была. Не хватает ответственности, ответственность только вот у нашего главы, а у нас у всех не хватает, - сказала женщина.
За соблюдением противоэпидемических мер в организациях и мер профилактики жителями республики ежедневно следят 90 мобильных групп по всей республике. Только за одни сутки мобильные группы зафиксировали 65 нарушений. Составлено 35 протоколов об административном правонарушении. 58 протоколов составили сотрудники МВД по Бурятии, сообщили в правительстве Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии режим ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса продлили до конца января 2021 года. Предписано обязательное ношение масок.