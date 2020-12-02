В Улан-Удэ устроили опрос по ношению масок

За соблюдением противоэпидемических мер в организациях и мер профилактики жителями республики ежедневно следят 90 мобильных групп по всей республике. Только за одни сутки мобильные группы зафиксировали 65 нарушений. Составлено 35 протоколов об административном правонарушении. 58 протоколов составили сотрудники МВД по Бурятии, сообщили в правительстве Бурятии.

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