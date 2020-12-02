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В Бурятии дали объяснения по маскам в школах

В Бурятии дали объяснения по маскам в школах
Общество, 
В Роспотребнадзоре объяснили, нужны ли маски и перчатки в школах

В соцсетях встревоженные улан-удэнцы задаются вопросом, обязательны ли маски в школах. Горожане передают, что якобы некоторые учителя предлагают детям приходить на учёбу в масках. Сегодня в управлении Роспотребнадзора по Бурятии заверили, что никаких таких требований к школьникам нет. 

- Согласно санитарным правилам, в образовательных организациях использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые или многоразовые маски со сменными фильтрами), а также перчатки должны сотрудники пищеблоков и обслуживающий персонал. Санитарными правилами не предусмотрено ношение масок обучающимися, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Для педагогов рекомендуется использовать маски, но не уроках.

Школы должны соблюдать особые антиковидные меры. Это, например, уборка всех помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств; регулярное обеззараживание воздуха с помощью специального оборудования и проветривание помещений. Должны быть созданы условия для обработки рук с применением кожных антисептиков. Обязательны ежедневные «утренние фильтры» с термометрией.

Также исключено проведение массовых мероприятий.

За каждым классом должен быть закреплён отдельный кабинет, а учебный процесс должен проходить по специально разработанному графику для минимизации контактов учащихся, в том числе из разных классов.



1 декабря все общеобразовательные организации республики вернулись к очному обучению, за исключением школ с количеством учащихся свыше 1000 детей. В школах с количеством учащихся более 1000 детей 30% контингента будут обучаться дистанционно. На очное обучение также перешли и крупные школы, имеющие несколько зданий.

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