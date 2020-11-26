Руководители мобильных групп отчитались об итогах работы за сутки
В четверг, 26 ноября, на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусом под председательством зампреда правительства Бурятия по вопросам безопасности Петра Мордовского руководители мобильных групп доложили об итогах работы за сутки.
25 ноября министерство промышленности и торговли совместно с комитетом по потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ в ходе рейдов мобильных групп проверили 14 объектов и четыре физических лица. Выезды были по всем районам Улан-Удэ.
- В ходе рейдов выявлены нарушения в двух организациях. Возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 15.1 закона Бурятии «Об административных правонарушениях» в отношении юридических лиц: ООО «Пальмира» (бар «Бухен Хаус» на улице Октябрьской) и ООО «Эврика» (кафе «Чайка» на улице Терешковой). Пивной бар и кафе работали в нарушение режима ограничений, - говорится в сообщении правительства Бурятии.
Всего за период усиления контрольных мероприятий возбуждено 24 дела об административном правонарушении. Составлено 16 протоколов, и 11 дел направлено в суд.
С 16 по 30 ноября в Бурятии введён запрет на работу общепита (за исключением доставки на вынос).
Как сообщал «Байкал-Daily», также в Улан-Удэ прикрыли гриль-бар «Фабрика», где в пятницу состоялась подпольная вечеринка.
В Улан-Удэ пивной бар и кафе работали, несмотря на запрет
Бизнес, Фото:
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