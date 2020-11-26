Тункинский район Бурятии отказался от новогодних гуляний

- Хотя количество заражённых уменьшается, но уменьшается очень медленно. Но идёт увеличение тяжёлых больных. Работаем над недопущением смертности от ковида, над тем, чтобы не было осложнений от ковида, - сказал Дамнин Мунконов.







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