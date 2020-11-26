Тункинский район Бурятии отказался от новогодних гуляний. Соответствующее сообщение по этому поводу опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь администрации района Дора Хамаганова.
- Грустно, немного, но никаких новогодних корпоративной, никаких новогодних балов и ёлок. Дорогие тункинцы, соблюдаем масочный режим! Течение COVID-19 становится все более тяжёлым, осложнённым. Наше здоровье - в наших руках! - написала Дора Хамаганова.
Также она опубликовала обращение главного врача Тункинской центральной районной больницы Дамнина Мунконова. Он сообщил, что в районе ситуация по коронавирусу примерно такая же, как и во всей республике. Заболевание медленно идёт на спад, сказал главврач.
- Хотя количество заражённых уменьшается, но уменьшается очень медленно. Но идёт увеличение тяжёлых больных. Работаем над недопущением смертности от ковида, над тем, чтобы не было осложнений от ковида, - сказал Дамнин Мунконов.
Он обратился к жителям с просьбой соблюдать масочный режим и другие требования безопасности.
- Чтобы держать ситуацию в таком рабочем русле, необходимо, чтобы происходило меньше контактов больных и здоровых. Чтобы было меньше контактов, нужно чтобы дети носили маски, чтобы взрослые носили маски. Всё-таки масочный режим даёт хоть какую-то возможность плавно пережить данное заболевание. Поэтому призываю вас, уважаемые земляки, носите маски, - заключил Дамнин Мунконов.
Общее число случаев заболевания коронавирусом в Бурятии на сегодня составляет 18 097. В последние пару дней ситуация по суточному приросту немного улучшилась – вчера и сегодня за сутки выявили менее 270 больных, в отличие от последних двух недель.
Из-за наряжённой ситуации с коронавирусом в республике на две недели закрыли торговые центры, салоны красоты, бани, сауны, фитнес-центры, кафе, кинотеатры. Открываться предпринимателям предлагают с соблюдением всех условий, действующих до введения ограничений.
Как сообщал «Байкал-Daily», от корпоративов отказалась уже Иркутская область. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора.