В трамваях Улан-Удэ находят нарушителей масочного режима

В трамваях ежедневно работают мобильные группы



В Улан-Удэ в связи с коронавирусом, помимо рейдов на предприятиях торговли, общественного питания и сферы услуг, мобильные бригады проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Всего по городу ежедневно работают 15 мобильных групп. В их состав входят представители органов государственной власти Бурятии и администрации города, сотрудники полиции.



В Советском районе одна из пяти мобильных бригад работает на трамваях. За день они проверяют около 20 трамваев. Нарушителей привлекают к административной ответственности по ст. 20.60.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».



– В основном, все пассажиры трамваев в масках. Были единичные случаи нарушения, – сообщили в администрации Советского района.



Во всех салонах трамвая общественного транспорта при необходимости пассажиры могут приобрести маски у кондукторов. Вход в вагон без защитных масок запрещён.



Также 25 ноября мобильные бригады в Советском районе проверили закрыты ли объекты розничной торговли, ТЦ, торговые комплексы, ТРЦ, за исключением предприятий, деятельность которых не приостановлена в соответствии с решениями президента России и указом главы Бурятии, в центре города по улицам Коммунистическая, Толстого, Смолина и т. д. Также рейды были проведены в отдалённых микрорайонах, сообщили в пресс-службе мэрии.

