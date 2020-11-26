В трамваях ежедневно работают мобильные группы
В Улан-Удэ в связи с коронавирусом, помимо рейдов на предприятиях торговли, общественного питания и сферы услуг, мобильные бригады проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Всего по городу ежедневно работают 15 мобильных групп. В их состав входят представители органов государственной власти Бурятии и администрации города, сотрудники полиции.
В Советском районе одна из пяти мобильных бригад работает на трамваях. За день они проверяют около 20 трамваев. Нарушителей привлекают к административной ответственности по ст. 20.60.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».
– В основном, все пассажиры трамваев в масках. Были единичные случаи нарушения, – сообщили в администрации Советского района.
Во всех салонах трамвая общественного транспорта при необходимости пассажиры могут приобрести маски у кондукторов. Вход в вагон без защитных масок запрещён.
Также 25 ноября мобильные бригады в Советском районе проверили закрыты ли объекты розничной торговли, ТЦ, торговые комплексы, ТРЦ, за исключением предприятий, деятельность которых не приостановлена в соответствии с решениями президента России и указом главы Бурятии, в центре города по улицам Коммунистическая, Толстого, Смолина и т. д. Также рейды были проведены в отдалённых микрорайонах, сообщили в пресс-службе мэрии.
В трамваях Улан-Удэ находят нарушителей масочного режима
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В трамваях ежедневно работают мобильные группы
ТОСовцы обеспечили практически всю Бурятию игровыми и спортивными площадками
Бурятстат представил любопытные данные ко Дню матери
В Прибайкальском районе лесники встретили волка и успели снять его на видео
К жителям обратился главврач Тункинской больницы
С 19 ноября горожане ездят в отремонтированных вагонах, которые бесплатно передал «Мосгортранс» столице Бурятии
Ипотечные платежи будут субсидироваться республикой
В съёмках приняли участие артисты Буряад театра: Номин Цыренжапова, Чимит Дондоков и героиня популярного паблика «Шарбин» Лосолма Протасова
Пока проект хотят запустить на 100 домов
Мероприятие перенесли из-за пандемии
Для своей программы она взяла лозунг «Бурятия для людей»
Ежегодная вакцинация беременных против гриппа не имеет противопоказаний
«Тепло у вас», - отвечают ему жители Бурятии
Когда озеро, где плавал лебедь замёрзло, он грустно побрёл в лес
Врач из ковидного госпиталя прокомментировала подпольную вечеринку в гриль-баре «Фабрика»