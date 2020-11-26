В Бурятии хотят ввести беспроцентную ипотеку для медиков

Пока проект хотят запустить на 100 домов



В Бурятии предложили ввести беспроцентную ипотеку для медицинских работников. Будущий проект касается программы сельской ипотеки. Об этом сообщила на сессии заместитель председателя Народного Хурала Татьяна Мантатова.



- Мы все сегодня знаем о сложной эпидемиологической ситуации, мы знаем о колоссальной нагрузке врачей и медицинских работников. Понимаем, что врачам сегодня очень сложно. Но главное их не хватает, сегодня на борьбу с коронавирусом привлечены даже студенты. Неизвестно, сколько это продлится. Мы понимаем одно, нам нужны квалифицированные врачи, квалифицированные медицинские работники как городу, так и селу. По поручению Алексея Цыденова (главы Бурятии – ред.) хочу озвучить инициативу – беспроцентная ипотека для наших медицинских работников, - отметила она.



Далее она пояснила о сути инициативы.



- Сегодня в республике действует программа сельской ипотеки. Россельхозбанк активно кредитует желающих купить дом, построить дом под льготную процентную ставку 2% годовых на период до 20 лет. Суть нашего предложения – медицинские работники оформляют ипотеку, вносят первоначальный взнос и все последующие ипотечные платежи полностью субсидируются из республиканского бюджета, - продолжила она.



Есть ограничения. Проект хотят запустить в расчёте на 100 домов.



- Предварительно оценив возможности республиканского бюджета, налоговую нагрузку, мы считаем возможным запустить такой проект в расчете на 100 домов по цене от 2 до 2,5 млн рублей, - резюмировала Мантатова.

