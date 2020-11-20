Бурятия обновила коронавирусный рекорд

Бурятия движется к 17 тысяч случаям заболевания ковидом
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили у 275 человек. Это новый рекорд: прежний был 272, такой суточный прирост зафиксировали в этот вторник, 17 ноября.
- Из 275 новых случаев COVID-19 229 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью, - уточнили в республиканском оперштабе.
Только накануне в Бурятии была побита отметка в 16 тысяч случаев заражений. На утро 20 ноября общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии выросло до 16 466. Из них 57% (9422) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели от ковида 10856 человек, или 65%. Накануне вылечились 267 пациентов.
Смерти от коронавируса стали ежедневными. Накануне скончались ещё девять человек. Всего за всё время умерли 334 пациента.
Сегодня в стационарах республики лечатся 2208 пациентов с коронавирусом, в том числе с осложнённой внебольничной пневмонией – 1686. Среди госпитализированных 30 детей.
В отделениях реанимации находится 112 пациентов (из них старше 65 лет – 57), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65-ти – 32).
- В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2806 коек, занято 2208, свободно 598 коек. Занятость коечного фонда составляет 78%, - уточнили в оперштабе.
Также амбулаторное лечение проходят 3068 пациентов с COVID-19. Под наблюдение взяты 11 299 человек.
Круг контактных лиц на сегодня составляет 8652 человек.
Только за последние сутки в Бурятии провели исследования анализов более шести тысяч человек, за всё же время тесты взяли у 583 тысяч жителей республики.
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