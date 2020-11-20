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Бурятия обновила коронавирусный рекорд

Бурятия обновила коронавирусный рекорд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия движется к 17 тысяч случаям заболевания ковидом

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили у 275 человек. Это новый рекорд: прежний был 272, такой суточный прирост зафиксировали в этот вторник, 17 ноября.

- Из 275 новых случаев COVID-19 229 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью, - уточнили в республиканском оперштабе.

Только накануне в Бурятии была побита отметка в 16 тысяч случаев заражений. На утро 20 ноября общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии выросло до 16 466. Из них 57% (9422) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели от ковида 10856 человек, или 65%. Накануне вылечились 267 пациентов.

Смерти от коронавируса стали ежедневными. Накануне скончались ещё девять человек. Всего за всё время умерли 334 пациента.

Сегодня в стационарах республики лечатся 2208 пациентов с коронавирусом, в том числе с осложнённой внебольничной пневмонией – 1686. Среди госпитализированных 30 детей.

В отделениях реанимации находится 112 пациентов (из них старше 65 лет – 57), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65-ти – 32).

- В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2806 коек, занято 2208, свободно 598 коек. Занятость коечного фонда составляет 78%, - уточнили в оперштабе.

Также амбулаторное лечение проходят 3068 пациентов с COVID-19. Под наблюдение взяты 11 299 человек.

Круг контактных лиц на сегодня составляет 8652 человек.

Только за последние сутки в Бурятии провели исследования анализов более шести тысяч человек, за всё же время тесты взяли у 583 тысяч жителей республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии два дня с протестами выходят предприниматели, владельцы торговых точек. Они просят отменить двухнедельный запрет на свою работу.

Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту протестных акций предпринимателей торговых центров.

Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение мэрии Улан-Удэ увеличить парк «ковидных» такси.

В Бурятии ковидным госпиталям нужен скотч и помощь швей, о чём рассказала врач.

Бурятия попала в число регионов с удовлетворительным состоянием темпов распространения коронавируса.

Скончалась заслуженный врач Бурятии, работавшая в Кижингинской центральной районной больнице, Галина Жамбалдоржиевна Бурхиева. Она вылечила многих пациентов с коронавирусом, но болезнь забрала её жизнь.

В Бурятии курильщиков предупредили о том, что у курящих ковид протекает в более тяжёлой форме.

Жители Бурятии могут узнать результат теста на ковид самостоятельно.

Лидер КВН-движения республики Чингис Болотов рассказал о том, как легко перенёс коронавирус.

Заслуженный тренер Бурятии, судья международной категории по спортивной борьбе Юлия Бумбошкина опубликовала шуточный ролик о борьбе Бурятии, нормальной жизни и коронавируса.
коронавирус профилактика
 
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