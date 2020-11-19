В Улан-Удэ предприниматели протестуют второй день

- Сегодня даже представители общепита пришли, народа уже побольше. Соцсети работают, подвижки работают, - рассказывает предприниматель Елена.







Однако со вчерашнего дня с предпринимателями, по её словам, так никто не связался. От уполномоченного по защите прав предпринимателей Бурятии также не поступило реакции, рассказала женщина.







- По статистике, наш регион не относится к самым высоким по заболеваемости. Мы даже в десятку не входим. Но зато нас закрыли. Это не мера, а дополнительная галочка, - добавляет другая женщина.







- Представители бизнеса выступили против введённых региональными органами власти мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Надзорный орган проверит доводы предпринимателей, а также исполнение законодательства о защите интересов бизнеса, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.























