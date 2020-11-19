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Лидер КВН Бурятии рассказал, как переболел коронавирусом

Лидер КВН Бурятии рассказал, как переболел коронавирусом
Общество,  Фото:страница Чингиса Болотова
«Буду верить в то, что у меня хороший иммунитет», - отметил Чингис Болотов

В конце октября известный бурятский общественник, лидер КВН-движения республики Чингис Болотов поделился, что заразился коронавирусом. Болотов признался, что не удивился этому диагнозу, но посетовал, что теперь пропустит церемонию награждения медалями от Владимира Путина за акцию взаимопомощи #МыВместе.

Сегодня Чингис Болотов рассказал в своём аккаунте в Instagram, что переболел коронавирусом легко.

- Пишу, чтоб ответить на многочисленные вопросы неравнодушных о моём здоровье. Переболел легко и, наверное, бессимптомно. Почему наверное? Потому что не понимал некоторых моментов. Например, спал по 12- 14 часов. Хотя со мной такое бывало, особенно после декады корпоративов, - делится он.

Далее Чингис Болотов пошутил: «Вкус всегда был и не пропадал - одевался стильно и даже изящно. Нюх тоже не терял — субординацию в отношениях с женой не нарушал».

Также он отметил, что настолько легко перенёс коронавирус, что ему даже совестно.

- Что странно новый тест из аптек наличие антител не показал... Почему? Зато показал, что я здоров. Может, я не болел? Ведь настолько я легко перенёс ковид-19, что аж совестно. Люди вокруг тяжело болели и трудно переносили болезнь. Буду верить в то, что у меня хороший иммунитет. Всё-таки не курю и больше 10 лет уже не употребляю алкоголь. Наркотики не моё. Ну т.е. их у меня нет и не будет, - подытожил юморист.




коронавирус КВН профилактика
 
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