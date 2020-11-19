В Бурятии «поборолись» коронавирус и нормальная жизнь

В коротком видео три действующих лица: коронавирус, нормальная и почти нормальная жизнь и, конечно же, Бурятия. Изображены события в марте 2020 года, летний период поправок к Конституции и вторая волна пандемии осенью. В главной роли – Юлия Бумбошкина, мастер спорта международного класса по борьбе, демонстрирующая свои навыки.







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видео - @bumboshkina_03





У пользователей Сети ролик вызвал восторг. Об этом они писали в комментариях: «Круто! До мурашек», «Мощь», «Супер!!! Оригинально», «Реально классно придумали», «Опасные манёвры».