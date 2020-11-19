В Бурятии «поборолись» коронавирус и нормальная жизнь

Заслуженный тренер Бурятии, судья международной категории по спортивной борьбе Юлия Бумбошкина на своей странице в Instagram опубликовала шуточный ролик о борьбе с коронавирусом.
- Мы справимся с любыми испытаниями жизни, всё, что ни делается, всё к лучшему. Берегите себя и своих близких. Когда Мы едины, Мы НЕПОБЕДИМЫ, - подписала видео Юлия Бумбошкина.
В коротком видео три действующих лица: коронавирус, нормальная и почти нормальная жизнь и, конечно же, Бурятия. Изображены события в марте 2020 года, летний период поправок к Конституции и вторая волна пандемии осенью. В главной роли – Юлия Бумбошкина, мастер спорта международного класса по борьбе, демонстрирующая свои навыки.
У пользователей Сети ролик вызвал восторг. Об этом они писали в комментариях: «Круто! До мурашек», «Мощь», «Супер!!! Оригинально», «Реально классно придумали», «Опасные манёвры».
На сегодня в Бурятии остаётся напряжённая обстановка по коронавирусу. На утро 19 ноября в республике зарегистрировано 16 191 случай заражения с начала пандемии. Суточный прирост составил 271 человек. Летальные исходы уже стали ежедневными: за всё время коронавирус забрал жизни 325 жителей.
Республика стала первым регионом в России, который ввёл дополнительные ограничения во вторую волну пандемии – на две недели в республике закрыты часть торговых предприятий, кинотеатры, бани, сауны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны, учреждения допобразования.