Услуга оказалась очень востребованной
Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение мэрии Улан-Удэ увеличить парк «ковидных» такси, сообщили в пресс-службе правительства республики.
На сегодняшний день в службе «ковидного» такси задействованы десять автомобилей. Они работают без выходных с 8:00 до 23:00. С начала работы этой службы таксисты перевезли 907 пациентов. Данная услуга бесплатная.
- Безусловно, услуга очень востребована. Много пациентов, у которых нет возможности приехать на своем транспорте, например, на компьютерную томографию. Врач сам назначает время и дает заявку диспетчерам такси, и в установленное время машина привозит и увозит обратно домой пациента. Всегда хорошие отзывы жителей за такую возможность, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
В автомобилях обеспечена защита водителей. Они работают с средствах индивидуальной защиты. Ежедневно три раза за смену проводится дезинфекция машин.
Глава Бурятии поручил увеличить автопарк «ковидного» такси
Власть, Фото:
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