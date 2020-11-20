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Глава Бурятии поручил увеличить автопарк «ковидного» такси

Глава Бурятии поручил увеличить автопарк «ковидного» такси
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Услуга оказалась очень востребованной

Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение мэрии Улан-Удэ увеличить парк «ковидных» такси, сообщили в пресс-службе правительства республики.

На сегодняшний день в службе «ковидного» такси задействованы десять автомобилей. Они работают без выходных с 8:00 до 23:00. С начала работы этой службы таксисты перевезли 907 пациентов. Данная услуга бесплатная.

- Безусловно, услуга очень востребована. Много пациентов, у которых нет возможности приехать на своем транспорте, например, на компьютерную томографию. Врач сам назначает время и дает заявку диспетчерам такси, и в установленное время машина привозит и увозит обратно домой пациента. Всегда хорошие отзывы жителей за такую возможность, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

В автомобилях обеспечена защита водителей. Они работают с средствах индивидуальной защиты. Ежедневно три раза за смену проводится дезинфекция машин.
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