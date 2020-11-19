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Темпы ковида в Бурятии признали удовлетворительными

Темпы ковида в Бурятии признали удовлетворительными
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия не попала «красную» группу регионов

Бурятия попала в число регионов с удовлетворительным состоянием темпов распространения коронавируса. В числе таких регионов, помимо Бурятии, также Архангельская область, Оренбургская область, Красноярский край, Карачаево-Черкессия, Иркутская область, Москва, Забайкалье и т.д.

В целом, ситуация с ежедневным увеличением числа заболевших COVID-19 в большинстве регионов России стабилизировалась. 23 региона близки к выходу на плато по заболеваемости, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Учёный строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов России по распространённости COVID-19. Она создана на основе официальной статистики. Регионы разбиты на пять групп в зависимости от динамики распространения: «зелёные», где показатель распространения меньше 0.9 (позитивный), «светло-жёлтые» - 0,9-1,0 (стабильный), «оранжевые» - 1,0-1,1 (удовлетворительный), «светло-красные» - 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный); «темно-красные» - больше 1,2 (тяжёлый). Индекс показывает распространение вируса. Если он меньше единицы, то распространение замедляется, если больше - ускоряется.

По оценке Тавадяна, выход на плато заметен в ряде регионов, в их числе Еврейская автономная область, Севастополь, Калмыкия, Брянская область, Кемеровская область, Рязанская область и др. Бурятии в этом позитивном списке не оказалось.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Бурятии была побита отметка в 16 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболел 271 человек, что лишь на одного заражённого меньше рекорда.
коронавирус профилактика
 
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