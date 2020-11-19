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В Бурятии ковидным госпиталям нужен скотч и помощь швей

В Бурятии ковидным госпиталям нужен скотч и помощь швей
Общество, 
Врач из ковидного госпиталя предложила депутатам помочь из своих «золотых зарплат»

В Улан-Удэ медицинский работник ковидного госпиталя Аюна Будаева рассказала, что сейчас требуется медикам.

- В трудные времена действия властей, простых людей и медиков должны объединять, а не поднимать волну протестов. Время покажет, какие меры были необходимы, а какие - к протестам, - отметила она в начале своего поста в Instagram.

В первую очередь медикам требуется для работы в госпиталях скотч. По словам Аюны Будаевой, малярный скотч в госпиталях требуется ежедневно.

- Какой объём? Приблизительно 10 штук за 4 пересменки в день на каждый фильтр-бокс. Только в БСМП минимум 3 фильтра (первая и вторая реанимация, общая на 2-м). Скотчем мы закрываем щели, придерживаем липучки костюма, ими надо залепить бахилы, перчатки, чтобы не сползали. Закрыть дыры от отлетевших клапанов циркуляции воздуха на защитных очках. Несколько дней подряд мы подвязывались бинтами, - объяснила она.

Также нужна помощь швей. Необходимо убрать липучки на защитных костюмах и пришить замки.

- Негде раздеться, принять душ, смыть усталость и пот, формально душ есть. Еврооконщики, соорудите нам перегородки, раздевалку. Разве медики бесполые? Про золотой кислород. Аппараты стоят 140-200 тысяч. Если бы каждый депутат из золотых зарплат подарил один кислородный аппарат. Если бы каждый предприниматель и население скинулись на аппарат. По федеральным каналам уже пафосно отчитываются, что ситуация с кислородом стабилизирована. Пусть так. Или всё же не так? Спросите себя, точно в каждой больнице будет кислородный провод. Или надо с кислородными подушками до аппарата или до реанимации бегать? Кислородные аппараты никогда не будут лишними, они нужны в новых госпиталях, при транспортировке по скорой, в ожидании КТ и госпитализации, с ними можно развернуть койки в любом здании, лечить дома, - перечислила Аюна Будаева.

Кроме того, в посте медик задала вопрос по ковидным выплатам.

- Персонал на пределе, бухгалтерии - на удаленке, выплат пока не было. Вы нас морально добить решили? Урезать ковидные выплаты и менять правила расчёта медикам, по меньшей мере, неразумно. Каждый, кто работает в красной зоне, против таких решений. Однажды некому станет лечить. Закрывать глаза, запрещать, затыкать и умалчивать проще, чем решать насущные проблемы. Нужно объединяться. Направьте энергию добрые дела! Бастовать проще, вместо тысячи слов - реальная помощь, - подытожила она.

В комментариях к ней обращаются жители Улан-Удэ, готовые оказать помощь с тем же скотчем. Аюна Будаева отвечает им в личные сообщения. Связаться с ней можно через страницу в Instagram - @ajuna_bairovna
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