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В Бурятии коронавирус превысил отметку в 16 тысяч

В Бурятии коронавирус превысил отметку в 16 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике вновь высокий суточный прирост больных ковидом

По информации управления Роспотребнадзора, сегодня в Бурятии была побита отметка в 16 тысяч случаев заражения коронавирусом. На утро 19 ноября общее число случаев заражения достигло 16 191. Из них 57% (9281) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки заболел 271 человек. Заболеваемость по-прежнему остаётся на высоком уровне. Днём ранее заразились 270 человек, а за день до этого был поставлен рекорд – 272 заболевших за сутки. Впервые отметка в 270 заражённых была зафиксирована в воскресенье, до этого средний суточный прирост был на уровне +230 больных.

- Из 271 новых случаев коронавируса 197 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью, - уточнили в республиканском оперштабе.

С начала пандемии выздоровели от ковида 10589 человек, или 65%. Накануне вылечились сразу 250 человек, это достаточно высокий показатель.

Летальные исходы в последнее время стали ежедневными. Накануне скончались ещё восемь больных. Всего за всё время ушли из жизни 325 пациентов с коронавирусом.

В стационарах республики сегодня лежат 2212 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1691. Среди госпитализированных 30 детей (столько же было днём ранее).

В отделениях реанимации находятся 107 пациентов (из них старше 65 лет – 55), на ИВЛ 48 пациентов (из них старше 65-ти – 25).

- В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2766 коек, занято 2212, свободно - 554 койки. Занятость коечного фонда составляет 79,9%, - сообщили в оперштабе.

Также амбулаторное лечение проходят 3065 пациентов с COVID-19. Под наблюдение взяты 13956 человек.

Круг контактных лиц составляет 8652 человек.

С начала пандемии в Бурятии взято уже более 570 тысяч анализов на ковид, только за последние сутки исследования прошли почти шесть тысяч человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнские предприниматели просят отменить двухнедельный запрет на работу. Они подали формальную заявку на митинг на площади Советов, а с сегодняшнего дня обещают пикеты.

За бурятский общепит вступился известный ресторатор из Москвы, владелец сети «Мясо&Рыба», вице-президент федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. «Ресторан сильно отличается от газетного киоска. Ресторан нельзя просто так взять и закрыть на полмесяца, а потом так же с полпинка открыть», - высказался он.

Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил причину двухнедельного закрытия части отраслей в эфире телеканала «Россия-24». Он заверил, что продлевать локдаун не будут.

Из-за нехватки кадров и в знак солидарности на работу добровольно выходят пожилые медики, которые могли бы находиться на изоляции.

В Улан-Удэ создают амбулаторные центры для больных ковидом, первый должен заработать уже на днях.

В управлении Роспотребнадзоре по Бурятии рассказали, как нужно обрабатывать квартиру, где живёт заболевший коронавирусом.

Также управление Роспотребнадзора по Бурятии советует жителям регулярно дезинфицировать мобильные телефоны.

Некоторые МФЦ в Бурятии перешли на особый режим работы.




коронавирус профилактика
 
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