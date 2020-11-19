Прокуратура проверит доводы бизнесменов, просящих открытия торговли
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту протестных акций предпринимателей торговых центров Улан-Удэ.
- Представители бизнеса выступили против введённых региональными органами власти мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Надзорный орган проверит доводы предпринимателей, а также исполнение законодательства о защите интересов бизнеса, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне о своём нежелании мириться с двухнедельным закрытием заявили предприниматели из торгового центра «Столичный». Они собрались у своего торгового центра с тем, чтобы донести позицию. Бизнесмены возмущены, что ограничительные меры приняты в самый разгар сезона (ноябрь «кормит» торговцев обуви и зимней одежды практически весь год).
Особое негодование связано с тем, что часть торговых предприятий работает, несмотря на запрет. Под республиканский указ не попадают крупные торговые сети, включенные на федеральном уровне в список системообразующих. В их числе, например, «Спортсмастер», OSTIN, «Глория Джинс» и другие. А, значит, открыты двери ТЦ, где есть такие магазины.
«Федеральные торговые сети обладают самыми большими торговыми площадями и проходимостью покупателей, по сравнению с местными представителями розничной торговли. Их антиковидные меры ничем не отличаются. Мы считаем, что данный указ приведёт к ещё большему разорению местных предпринимателей, работников и их семей. В торговых центрах работают тысячи человек, рискующих остаться без средств к существованию», - говорится в обращении бизнесменов, вчера направленном главе Бурятии Алексею Цыденову.
Накануне бизнесмены подали формальную заявку на митинг, а также пообещали провести одиночные пикеты. Сегодня предприниматели вновь вышли на улицу, на этот раз они стоят не у своего закрытого «Столичного», а у открытого «Форума».
Прокуратура Бурятии начала проверку после протестов бизнесменов
Бизнес, Фото:
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