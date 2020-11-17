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Коронавирус в Бурятии установил новый рекорд

Коронавирус в Бурятии установил новый рекорд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии зафиксировано рекордное число новых заразившихся коронавирусом за сутки

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили у 272 человек. Это новый рекорд; прежний был 271, такой показатель зафиксирован в воскресенье, 15 ноября.

- Из 272 новых случаев COVID-19 183 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ситуация с заболеваемостью сильно ухудшилась в 20-х числах октября, когда впервые суточный прирост превысил 200 заражённых (до этого было от 60 до 80 заболевших). С тех такие показатели стали ежедневными. Однако около месяца суточный прирост держался в среднем на уровне +230, резкий рост и превышение отметки в 270 заболевших произошло как раз в воскресенье.

В целом на утро 17 ноября общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 15 650. Из них 59% (9051) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии выздоровели 10136 человек, или 64%. Накануне вылечились 227 пациентов.

За сутки умерли ещё 10 больных коронавирусом, это повторение печального рекорда. За всё время скончались уже 307 пациентов с ковидом.

В стационарах республики сегодня получают лечение 2267 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1739. Число госпитализированных детей снизилось: вчера их было 32, сегодня 25.

В отделениях реанимации находится 97 пациентов (из них старше 65 лет – 49), на ИВЛ 49 пациентов (из них старше 65-ти – 27).

- В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2738 коек, занято 2267, свободна 471 койка. Занятость коечного фонда составляет 82,8%, - уточнили в республиканском оперштабе.

Также амбулаторное лечение проходят 2940 пациентов с COVID-19. Под наблюдение взято 14168 человек.

Круг контактных лиц составляет 7935 человек.

Обратиться по вопросам, связанным с ковидом, можно на горячую линию минздрава Бурятии – 8-3012-37-95-32. Операторы работают круглосуточно. Обращения также принимает диспетчерская служба 112. По вопросам профилактических мероприятий работают телефоны горячей линии управления Роспотребнадзора 89021693540, 411078 412883.

Как сообщал «Байкал-Daily», с понедельника, 16 ноября, в Бурятии ввели двухнедельный локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции. По решению главы республики Алексея Цыденова закрыты все торговые центры, ряд предприятий торговли, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны, учреждения допобразования. Бурятия стала первым в России регионом, решившимся на столь жёсткие меры после начала второй волны пандемии.

Впрочем, как выяснилось, ТРЦ доступны для посетителей. В торговом центре «People's Park» пояснили, что запрет на прекращение деятельности не касается магазинов, входящих в перечень системообразующих предприятий.

Главный санитарный врач Сергей Ханхареев попросил жителей Бурятии две недели выходить из дома только в случае крайней необходимости.

С аналогичной просьбой к жителям обратилась и врач ковидного госпиталя из Улан-Удэ Аюна Будаева.

15 ноября на 65 году жизни скончалась Галина Атутова – опытнейшая медсестра, старшая медицинская сестра операционного блока республиканской клинической больницы имени Семашко. Она скончалась от коронавируса.

Советник главы Бурятии по экономике Алдар Бадмаев заразился коронавирусом, о чём рассказал своим подписчикам.

Жителя Бурятии, не желающего носить маску, оштрафовали на 5 тысяч.

С 16 ноября в Бурятии вступили в силу новые ограничительные мероприятия, призванные разгрузить систему здравоохранения. Теперь неравнодушные граждане могут стать общественными контролёрами и сообщать о безмасочниках по телефону «112».

В городской больнице №4 по улице М. Расковой,2 в Улан-Удэ развёрнут ещё один ковидный стационар.


коронавирус профилактика
 
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