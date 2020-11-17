Коронавирус в Бурятии установил новый рекорд

В Бурятии зафиксировано рекордное число новых заразившихся коронавирусом за сутки
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили у 272 человек. Это новый рекорд; прежний был 271, такой показатель зафиксирован в воскресенье, 15 ноября.
- Из 272 новых случаев COVID-19 183 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ситуация с заболеваемостью сильно ухудшилась в 20-х числах октября, когда впервые суточный прирост превысил 200 заражённых (до этого было от 60 до 80 заболевших). С тех такие показатели стали ежедневными. Однако около месяца суточный прирост держался в среднем на уровне +230, резкий рост и превышение отметки в 270 заболевших произошло как раз в воскресенье.
В целом на утро 17 ноября общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 15 650. Из них 59% (9051) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии выздоровели 10136 человек, или 64%. Накануне вылечились 227 пациентов.
За сутки умерли ещё 10 больных коронавирусом, это повторение печального рекорда. За всё время скончались уже 307 пациентов с ковидом.
В стационарах республики сегодня получают лечение 2267 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1739. Число госпитализированных детей снизилось: вчера их было 32, сегодня 25.
В отделениях реанимации находится 97 пациентов (из них старше 65 лет – 49), на ИВЛ 49 пациентов (из них старше 65-ти – 27).
- В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2738 коек, занято 2267, свободна 471 койка. Занятость коечного фонда составляет 82,8%, - уточнили в республиканском оперштабе.
Также амбулаторное лечение проходят 2940 пациентов с COVID-19. Под наблюдение взято 14168 человек.
Круг контактных лиц составляет 7935 человек.
Обратиться по вопросам, связанным с ковидом, можно на горячую линию минздрава Бурятии – 8-3012-37-95-32. Операторы работают круглосуточно. Обращения также принимает диспетчерская служба 112. По вопросам профилактических мероприятий работают телефоны горячей линии управления Роспотребнадзора 89021693540, 411078 412883.
Как сообщал «Байкал-Daily», с понедельника, 16 ноября, в Бурятии ввели двухнедельный локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции. По решению главы республики Алексея Цыденова закрыты все торговые центры, ряд предприятий торговли, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны, учреждения допобразования. Бурятия стала первым в России регионом, решившимся на столь жёсткие меры после начала второй волны пандемии.
Впрочем, как выяснилось, ТРЦ доступны для посетителей. В торговом центре «People's Park» пояснили, что запрет на прекращение деятельности не касается магазинов, входящих в перечень системообразующих предприятий.
Главный санитарный врач Сергей Ханхареев попросил жителей Бурятии две недели выходить из дома только в случае крайней необходимости.
С аналогичной просьбой к жителям обратилась и врач ковидного госпиталя из Улан-Удэ Аюна Будаева.
15 ноября на 65 году жизни скончалась Галина Атутова – опытнейшая медсестра, старшая медицинская сестра операционного блока республиканской клинической больницы имени Семашко. Она скончалась от коронавируса.
Советник главы Бурятии по экономике Алдар Бадмаев заразился коронавирусом, о чём рассказал своим подписчикам.
Жителя Бурятии, не желающего носить маску, оштрафовали на 5 тысяч.
С 16 ноября в Бурятии вступили в силу новые ограничительные мероприятия, призванные разгрузить систему здравоохранения. Теперь неравнодушные граждане могут стать общественными контролёрами и сообщать о безмасочниках по телефону «112».
В городской больнице №4 по улице М. Расковой,2 в Улан-Удэ развёрнут ещё один ковидный стационар.
Коронавирус в Бурятии установил новый рекорд
Общество, Фото:
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