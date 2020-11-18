Пожилые врачи и медсёстры работают, так как понимают, что кадров не хватает
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 ноября на 65 году жизни скончалась Галина Аркадьевна Атутова – старшая медицинская сестра операционного блока республиканской клинической больницы имени Семашко, заслуженный работник здравоохранения Бурятии. Она умерла от коронавируса.
Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова рассказала, что много лет проработала с Галиной Аркадьевной.
- Прекрасный человек, светлая память ей. Где именно произошло заражение, мы пока не можем подтвердить. Галина Аркадьевна не работала в ковидном госпитале, она работала в хирургической патологии, - рассказала Евгения Лудупова.
Как и другие пенсионеры республики, Галина Аркадьевна могла бы находиться на самоизоляции. По словам главы минздрава Бурятии, пожилые медицинские работники имеют бесценный опыт, у них высокое чувство патриотизма. Также сказывается нехватка медицинских кадров.
- У нас применяются все требования по 65+, эта рекомендация дана всем профессиям. Но учитывая нехватку врачей и медсестёр, возможна работа по личному желанию. Это добровольно, - пояснила Евгения Лудупова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии действуют ограничительные меры. Для жителей Бурятии 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями из группы риска продлён режим самоизоляции как минимум до конца ноября.
Пожилые медики Бурятии добровольно выходят на работу
Общество, Фото:
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