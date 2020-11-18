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Жителям Бурятии рекомендуют дезинфицировать гаджеты

Жителям Бурятии рекомендуют дезинфицировать гаджеты
Общество,  Фото:pixabay.com
Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта

Управление Роспотребнадзора по Бурятии советует жителям регулярно дезинфицировать мобильные телефоны. «Мобильный телефон, который мы практически не выпускаем из рук (причём в самых разных местах), может являться одним из главных источников бактерий и вирусов – возбудителей самых различных инфекций», - отмечают в ведомстве.

Почему это происходит? Есть несколько основных причин:

- мобильный телефон часто передаётся из рук в руки, да и владелец телефона далеко не всегда берёт его только что помытыми руками;
- мобильный телефон при разговоре подносится совсем близко к лицу;
- многие владельцы гаджетов никогда их не чистят, боясь повредить;
- многие берут мобильные телефоны с собой даже в уборную – место, очень «богатое» различными возбудителями.

Особо важную роль может сыграть телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, COVID-19.

Как избежать инфекции? Первое: строго соблюдать гигиену рук – после посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Держите при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и др.). Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии возможности их вымыть.

Второе: регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него).

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусом) лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта.

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т. д. И обязательно после окончания рабочего дня.


Роспотребнадзор дезинфекция коронавирус профилактика
 
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