Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта
Управление Роспотребнадзора по Бурятии советует жителям регулярно дезинфицировать мобильные телефоны. «Мобильный телефон, который мы практически не выпускаем из рук (причём в самых разных местах), может являться одним из главных источников бактерий и вирусов – возбудителей самых различных инфекций», - отмечают в ведомстве.
Почему это происходит? Есть несколько основных причин:
- мобильный телефон часто передаётся из рук в руки, да и владелец телефона далеко не всегда берёт его только что помытыми руками;
- мобильный телефон при разговоре подносится совсем близко к лицу;
- многие владельцы гаджетов никогда их не чистят, боясь повредить;
- многие берут мобильные телефоны с собой даже в уборную – место, очень «богатое» различными возбудителями.
Особо важную роль может сыграть телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, COVID-19.
Как избежать инфекции? Первое: строго соблюдать гигиену рук – после посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Держите при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и др.). Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии возможности их вымыть.
Второе: регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него).
Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусом) лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта.
Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т. д. И обязательно после окончания рабочего дня.
Жителям Бурятии рекомендуют дезинфицировать гаджеты
Общество, Фото:
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