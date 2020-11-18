В Бурятии рассказали, как обрабатывать квартиру с больным ковидом

Влажную уборку необходимо проводить не менее двух раз в день



В управлении Роспотребнадзоре по Бурятии рассказали, как нужно обрабатывать квартиру, где живёт заболевший коронавирусом. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Елены Кузьминой, на данный момент в республике много больных COVID-19, получающих лечение амбулаторно. Квартиры необходимо обрабатывать, чтобы «перекрыть пути передачи инфекции от больного к здоровым людям».



- Должны быть соблюдены определённые условия получения амбулаторного лечения на дому. Данный больной должен иметь свою отдельную изолированную комнату и весь период лечения максимально находиться в ней. Больному должна быть выделена посуда, предметы обихода, которыми он пользуется постоянно и которыми не должны пользоваться другие члены семьи, - рассказала Елена Кузьмина.



Влажную оборку необходимо проводить не меньше двух раз в день, используя при этом дезинфицирующие и моющие средства. При их выборе обязательно нужно обратить внимание, чтобы препарат обладал вирулицидным действием.



- Чтобы он губительно влиял на вирусы, а не только на бактерии, - пояснила Кузьмина.



Желательно при уборки использовать одноразовые перчатки и ветоши, чтобы после от них сразу же избавиться.



После мытья посуды необходимо прополоскать её горячей водой. Желательно использовать горячую воду и при стирке белья. Елена Кузьмина советует на стиральной машине использовать обычный режим при температуре не менее 60 градусов.



- Не нужно забывать о проветривании. В конце дня обязательно следует обрабатывать все поверхности, к которым наиболее часто прикасаются как сам больной, так и члены семьи. Это ручки дверей, какие-то поверхности, гаджеты и так далее. И постоянно пользоваться кожными антисептиками для обработки рук, - добавила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии.







