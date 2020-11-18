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В Бурятии рассказали, как обрабатывать квартиру с больным ковидом

В Бурятии рассказали, как обрабатывать квартиру с больным ковидом
Общество, 
Влажную уборку необходимо проводить не менее двух раз в день

В управлении Роспотребнадзоре по Бурятии рассказали, как нужно обрабатывать квартиру, где живёт заболевший коронавирусом. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Елены Кузьминой, на данный момент в республике много больных COVID-19, получающих лечение амбулаторно. Квартиры необходимо обрабатывать, чтобы «перекрыть пути передачи инфекции от больного к здоровым людям».

- Должны быть соблюдены определённые условия получения амбулаторного лечения на дому. Данный больной должен иметь свою отдельную изолированную комнату и весь период лечения максимально находиться в ней. Больному должна быть выделена посуда, предметы обихода, которыми он пользуется постоянно и которыми не должны пользоваться другие члены семьи, - рассказала Елена Кузьмина.

Влажную оборку необходимо проводить не меньше двух раз в день, используя при этом дезинфицирующие и моющие средства. При их выборе обязательно нужно обратить внимание, чтобы препарат обладал вирулицидным действием.

- Чтобы он губительно влиял на вирусы, а не только на бактерии, - пояснила Кузьмина.

Желательно при уборки использовать одноразовые перчатки и ветоши, чтобы после от них сразу же избавиться.

После мытья посуды необходимо прополоскать её горячей водой. Желательно использовать горячую воду и при стирке белья. Елена Кузьмина советует на стиральной машине использовать обычный режим при температуре не менее 60 градусов.

- Не нужно забывать о проветривании. В конце дня обязательно следует обрабатывать все поверхности, к которым наиболее часто прикасаются как сам больной, так и члены семьи. Это ручки дверей, какие-то поверхности, гаджеты и так далее. И постоянно пользоваться кожными антисептиками для обработки рук, - добавила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии.



коронавирус профилактика Роспотребнадзор
 
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