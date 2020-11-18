МФЦ перешли на особый режим работы
С 14 ноября для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в МФЦ установлен особый режим работы, предупредили в управлении Росреестра по Бурятии.
Так, в настоящее время не работают по субботам филиалы МФЦ города Улан-Удэ по Железнодорожному и Советскому районам, филиал, расположенный в городе Северобайкальск, а также филиалы по Заиграевскому, Селенгинскому и Кяхтинскому районам.
Жителям предлагают по возможность получать госуслуги а электронном виде.
В Бурятии МФЦ перестали работать по субботам
Общество, Фото:
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