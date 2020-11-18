 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 ноября

Сбер приглашает предпринимателей Бурятии на онлайн-конференцию

17 ноября

Популярное

В Бурятии МФЦ перестали работать по субботам

В Бурятии МФЦ перестали работать по субботам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
МФЦ перешли на особый режим работы

С 14 ноября для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в МФЦ установлен особый режим работы, предупредили в управлении Росреестра по Бурятии.

Так, в настоящее время не работают по субботам филиалы МФЦ города Улан-Удэ по Железнодорожному и Советскому районам, филиал, расположенный в городе Северобайкальск, а также филиалы по Заиграевскому, Селенгинскому и Кяхтинскому районам.

Жителям предлагают по возможность получать госуслуги а электронном виде.


коронавирус профилактика Многофункциональный центр по предоставлению услуг
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии МФЦ перестали работать по субботам
В Бурятии МФЦ перестали работать по субботам
Общество, 18.11.2020
МФЦ перешли на особый режим работы
В Бурятии выберут топ-100 достопримечательностей
В Бурятии выберут топ-100 достопримечательностей
Общество, 18.11.2020
Уже начался приём заявок на конкурс
В Улан-Удэ установили каркас огромной ёлки
В Улан-Удэ установили каркас огромной ёлки
Общество, 18.11.2020
В мэрии заверяют, что её высота – больше 25 метров
В Улан-Удэ создают амбулаторные центры для больных ковидом
В Улан-Удэ создают амбулаторные центры для больных ковидом
Общество, 18.11.2020
Первый амбулаторный центр откроется на этой неделе
Улан-Удэ признан готовым к зиме
Улан-Удэ признан готовым к зиме
Общество, 18.11.2020
Появилась гарантия того, что улан-удэнцы будут обеспечены теплом
Пять ангарчан получили выплаты за помощь в раскрытии преступлений
Пять ангарчан получили выплаты за помощь в раскрытии преступлений
Общество, 18.11.2020
Четверо из пяти награждённых работают в охране
Ситуация с чужеродными водорослями на Байкале удручающая
Ситуация с чужеродными водорослями на Байкале удручающая
Общество, 18.11.2020
Результаты последний исследований байкальской спирогиры и других чужеродных водорослей шокируют
В Бурятии назвали районы с высоким уровнем коронавируса
В Бурятии назвали районы с высоким уровнем коронавируса
Общество, 18.11.2020
Порядка 58% случаев заболеваний приходится на Улан-Удэ
Директор аэропорта Улан-Удэ поддержал локдаун
Директор аэропорта Улан-Удэ поддержал локдаун
Общество, 18.11.2020
Директор аэропорта призвал «не гнобить» главу Бурятии
Бурятия вторая в России по числу случаев загрязнений воздуха
Бурятия вторая в России по числу случаев загрязнений воздуха
Общество, 18.11.2020
В этом году побит рекорд по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах за последние 16 лет
В Бурятии рассказали, как обрабатывать квартиру с больным ковидом
В Бурятии рассказали, как обрабатывать квартиру с больным ковидом
Общество, 18.11.2020
Влажную уборку необходимо проводить не менее двух раз в день

Коронавирус в Бурятии не отступает
Коронавирус в Бурятии не отступает
Общество, 18.11.2020
Прирост заболевших за последние сутки оказался близок к рекордному
Что смотрят в Бурятии: «Игра престолов», «Содержанки» и «Фитнес»
Что смотрят в Бурятии: «Игра престолов», «Содержанки» и «Фитнес»
Общество, 18.11.2020
Культовая «Игра престолов», а также отечественные сериалы «Содержанки» и «Фитнес» стали лидерами по просмотрам на МегаФон ТВ в Бурятии с начала года
Лишать прав за повторные нарушения ПДД хочет половина жителей Бурятии
Лишать прав за повторные нарушения ПДД хочет половина жителей Бурятии
Общество, 18.11.2020
Автомобилисты Бурятии поддерживают ужесточение наказаний для водителей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^