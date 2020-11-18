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В Улан-Удэ создают амбулаторные центры для больных ковидом

В Улан-Удэ создают амбулаторные центры для больных ковидом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первый амбулаторный центр откроется на этой неделе

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале ноября глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал журналистам о создании амбулаторных центров. Они будут предназначены для оказания медицинской помощи больным, находящимся на амбулаторном лечении с COVID-19, больных ОРВИ и внебольничной пневмонией.

Амбулаторные центры планируется организовать в городской поликлинике №3 в помещении жилого комплекса «Грин Парк» и Городской поликлинике №2 в помещении администрации Улан-Удэ, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

На создание амбулаторных центров из бюджета республики выделено 6,5 млн рублей.

-На этой неделе заработает амбулаторный центр при Городской поликлинике № 2, при поликлинике № 3 - на следующей неделе. Существующие ковидные бригады через волонтёров развозят лекарственные препараты для наших пациентов. Часть препаратов пациенты будут получать при обращении в амбулаторные центры лечения COVID. То есть здесь пациентам с легкой формой течения будет организована вся медицинская помощь на амбулаторном этапе: тестирование, наблюдение, выдача лекарств, - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Для организации амбулаторного центра в помещении «Грин Парка» на период с 23 ноября 2020 года по 31 января 2021 направлено 3,4 млн рублей, в том числе на аренду и содержание помещения и приобретение мебели и оборудования.

Для работы амбулаторного центра на базе ГАУЗ «Городская поликлиника №2» здание предоставлено на условиях безвозмездной аренды. В целом, для организации работы центра выделено 3,1 млн рублей, в том числе на приобретение медицинского оборудования.


коронавирус профилактика медицинская помощь
 
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