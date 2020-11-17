Снимок прокомментировала министр здравоохранения Бурятии
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова прокомментировала распространяющуюся по мессенджерам фотографию из республиканской клинической больницы (РКБ) имени Семашко. Снимок, в частности, появился в телеграм-канале «Свободный народ».
На фотографии изображены несколько человек на каталках, кушетке, а также один лежит на полу. С виду люди одеты неопрятно, в грязной одежде.
Как оказалось, эта фотография сделана в приёмном покое больницы. Нередко сюда попадают люди с улицы в состоянии алкогольного опьянения.
- Зимой приёмный покой всех больниц выполняет функцию медицинского вытрезвителя. Лица без постоянного места проживания тоже являются зимой нашими постоянными спутниками, - пояснила Евгения Лудупова.
По её словам, в новом приёмном покое есть отдельная комната, куда помещают пьяных людей. С среднем, из 120 обращающихся до 15-20 человек – лица в алкогольном опьянении.
- Очень сложно их убедить лежать в определённом месте. Они передвигаются, скандалят. Неоднократно ставился вопрос с медицинскими работниками об открытии вытрезвителей, я считаю очень актуален на сегодня, - заключила министр.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным регионального МВД, в прошлом году только в общественных местах Бурятии полицейские задержали более шести тысяч пьяных человек.
Вопрос о возрождении вытрезвителей тянется с 2016 года. Однако тогда, дальше разговоров дело ни разу не пошло.
Раньше все вытрезвители России находились в ведении МВД. В 2011 году их закрыли, а забота о тех, кому необходимо просто проспаться, стала головной болью медиков. Все сообщения об отравлениях, обморожениях и прочих «пьяных» проблемах поступают на телефон «03». Нетрезвых граждан попросту свозят в близлежащие больницы.
В Бурятии прояснили ситуацию с людьми на полу в больнице
Общество, Фото:
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