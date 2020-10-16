В Бурятии вновь хотят вернуть вытрезвители

Сейчас нетрезвых граждан доставляют в больницы, где они мешают действительно болеющим людям
В прошлом году в общественных местах Бурятии полицейскими задержаны более 6 тысяч пьяных человек.
На совместном заседании общественных советов при МВД по республике и Управлении МВД России по Улан-Удэ одобрен опыт ряда регионов по возрождению медицинских вытрезвителей.
В июле во втором чтении депутатами Государственной думы Российской Федерации поддержан законопроект о внесении изменений в закон «О полиции», которым предлагается наделить сотрудников полиции полномочиями доставлять лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и не нуждающихся в оказании медицинской помощи, в специализированные учреждения – медицинские вытрезвители.
- Проблема отсутствия подобных учреждений в Бурятии, по убеждению общественников, стоит остро. Так, по данным Управления охраны общественного порядка МВД по Республике Бурятия, в прошлом году в общественных местах полицейскими задержано более 6 тысяч граждан с разной степенью алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
В поддержку возрождения медицинских вытрезвителей в регионе высказались члены общественных советов при республиканском МВД – руководители медицинских учреждений, юристы, педагоги.
Член общественного совета при управлении МВД России по Улан-Удэ Бадарма Гомбоева - заместитель главного врача Больницы скорой медицинской помощи имени Ангапова отметила, что сейчас нетрезвых людей доставляют в больницы. Но, зачастую, показаний для нахождения в лечебном учреждении у доставляемых нет. При этом, трезвея, они зачастую нарушают общественный порядок и беспокоят других пациентов.
Кроме того, как отметили в ходе заседания общественники, открытие медицинских вытрезвителей необходимо также для того, чтобы сократить число людей, погибших на улицах в состоянии алкогольного опьянения.
- На сегодня не существует статистики, сколько людей в состоянии алкогольного опьянения замерзают на улице, сколько подвергаются грабежам, но в любом случае проблема существует. Речь идёт о здоровье, а нередко и жизни наших граждан. Сегодня подобные учреждения существуют в 12 субъектах Российской Федерации. Если анализировать практику других регионов, то во многих медвытрезвители существуют на основе частно - государственного партнёрства, - подчеркнул член общественного совета при МВД по Бурятии, главный нарколог министерства здравоохранения республики Андрей Михеев.
Подводя итоги заседания, председатель общественного совета при региональном ведомстве Николай Рогалев поблагодарил коллег за предметное обсуждение и сообщил, что вопрос открытия в Улан-Удэ медицинского вытрезвителя в ближайшее время будет обсуждаться в правительстве республики.
Как сообщал «Байкал-Dailу», о возрождении вытрезвителей тянется с 2016 года. Однако тогда, дальше разговоров дело не пошло. Вопрос вновь поднимался в 2018 году, но решений тоже не было.
Раньше все вытрезвители России находились в ведении МВД. В 2011 году их закрыли, а забота о тех, кому необходимо просто проспаться, стала головной болью медиков. Все сообщения об отравлениях, обморожениях и прочих «пьяных» проблемах поступают на телефон «03». Нетрезвых граждан полицейские свозят в близлежащие больницы, где люди по-настоящему болеют, а врачи занимаются лечением.
В Бурятии вновь хотят вернуть вытрезвители
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