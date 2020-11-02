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На прошлой неделе в Улан-Удэ рождалось больше мальчиков

На прошлой неделе в Улан-Удэ рождалось больше мальчиков
Общество,  Фото:pixabay.com
Всего состоялось 117 родов

За неделю с 26 октября по 1 ноября в республиканском перинатальном центре Улан-Удэ состоялось 117 родов, из которых одна двойня.

На свет появилось 73 мальчика и 45 девочки, сообщается на странице перинатального центра в соцсети.

Как сообщал «Байкал-Daily», неделей ранее мальчиков родилось также больше, чем девочек: 57 и 50 соответственно. 

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