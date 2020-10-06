Решать проблемы приходится по телефону
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила об отмене личных приёмов граждан по причине роста заболеваемости коронавирусом. Решать проблемы жителей Жамбаловой приходится по телефону.
- Вышла из короткого отпуска, а за это время на личный приём записалось 32 человека. Вчера на республиканском штабе принято решение отменить личные приемы граждан в связи с ростом случаев заражения COVID-19. Сегодня в телефонном режиме веду прием граждан. Параллельно уточняю, есть ли возможность провести прием в режиме интернет. К сожалению, не у всех такая возможность есть, - поделилась Юлия Жамбалова в Facebook.
Она заверила, что заявления, требующие срочного решения, отрабатываются «здесь и сейчас». Сейчас от таких граждан не требуют письменных обращений.
- Но работаем пока так, хорошо, что наши граждане это понимают! – заключила Юлия Жамбалова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом. Третий день подряд в республике выявляют более 90 больных коронавирусом.
Бурятскому омбудсмену пришлось отказаться от личных приёмов
Власть, Фото:
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