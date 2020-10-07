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Муж депутата Хурала Бурятии заболел коронавирусом

Муж депутата Хурала Бурятии заболел коронавирусом
Власть,  Фото:pixabay.com
Супруги ушли на карантин в своём доме

Одна из женщин-депутатов Народного Хурала Бурятии поделилась в Facebook тем, что коронавирусом неделю болеет её супруг. В прошлый понедельник у мужчины поднялась температура до 38,5, затем постепенно опустилась до нормальной. Анализ на ковид врачи взяли из-за того, что мужчина попал в число контактных лиц, результат оказался положительным.

- Прописали какие-то таблетки, пьёт. Сказали, что в пятницу повезут на КТ. Ждал целый день. Не увезли. Прошла неделя. Сегодня вторник. Никаких телодвижений, - посетовала депутат.

Она описала сегодняшнее самочувствие супруга: кашля на износ нет, изредка подкашливает без надрыва, пропал вкус, не чувствует запахов, температуры в течение дня нет, к вечеру бывает 37,2. Больной ушёл на самоизоляцию в своём доме, заперевшись в комнате, за ручки берётся только с дезинфектором.

Депутат с юмором описала про своё нынешнее положение:

- Я живу в зале с холодильником, кошкой и семью котятами. Сейчас я популярная женщина у Роспотребнадзора, полиции, больницы. Роспотребнадзор осведомил, что возьмут анализ на восьмой день и что соблюдать надо уже карантин, а не самоизоляцию, что я практиковала раньше. Полиция уточнила мои данные и предупредила, что бдит и будет бдить. Больница звонит ежедневно, спрашивает про самочувствие и «если что вызывайте там кого-то». Температура у меня 36,6. Кашель бывает, ощущение, что нервный. Единичные кашельки такие. Дышу полной грудью, насколько грудь позволяет. Вкус и запах чувствую, проверяю чух на кофе, грибах, мандаринах, стряпне... точно чувствую. И от проб своих чувств всё ширею и ширею. Изжога, правда, замучила. А аппетит дома буйствует. Сон нормальный...

Пока анализ на коронавирус у супруги заражённого не брали.

- Значит, так надо. Но вот о чём я думаю: если будет положительный, то мне потом сделают ещё две недели карантина? И будут ли лечить? Отрывать врачей от работы в такую жаркую пору не хочу. Их помощь кому-то сейчас и нужнее, и важнее. Меня интересует конкретно алгоритм: что, когда и как, если в доме больной Ковид, - поделилась женщина.

В комментариях пользователи, среди которых бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова, зампред правительства Бурятии Баир Цыренов и многие друзья и знакомые желают семье скорейшего выздоровления.


коронавирус депутаты Народного Хурала
 
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