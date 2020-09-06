В Иркутске высадили 500 саженцев кизильника

В Иркутске состоялась экоакция «360» по уборке и озеленению города



Экоакция «360» проходит уже десятый раз. За 10 лет участие в ней приняли более 145 тысяч волонтёров, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.



В этом году акция прошла в пяти местах вблизи водоёмов: в районе нижнего бьефа плотины ГЭС (квадраты); на автомобильной дороге, проходящей по плотине; на Теплых озерах, правом и левом берегах реки Ушаковки (от предместья Рабочее до территории напротив ЖК «Солнечный берег»), а также на бульваре Гагарина и острове Конном.



Волонтёры очистили от мусора территории, установили экопросветительские информационные стенды, а также высадили живую изгородь в районе бульвара Гагарина.



– Для организации живой изгороди был выбран кизильник блестящий. Это растение отличается неприхотливостью, отлично переносит формовку. Всего волонтёры высадили 500 саженцев кизильника, – сообщила начальник департамента городской среды администрации Иркутска Марина Шевела.







