Книги на бурятском языке 1920-1930-х годов оцифруют в Улан-Удэ

Общество, Фото: минкультуры РБ

В электронный вид переведут 50 книг



В Национальной библиотеке Бурятии планируется перевести в электронный вид 50 книжных памятников. Первые издания книг на бурятском языке 20-30-х годов из коллекции книг на старомонгольской, латинской и кириллической графике.



По словам директора Национальной библиотеки Бурятии Людмилы Гармаевой, работа над оцифровкой включает несколько этапов, от создания экспертного совета по книжным памятникам до регистрации книжных памятников в едином реестре.



Как отметила министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева, результатом работы станет размещение оцифрованных документов из фондов Национальной библиотеки Бурятии в свободном доступе на портале «НЭБ. Книжные памятники» в разделе: «Ранние издания на национальных языках, выпущенные на территории России».



- Книжные памятники — это особо ценная часть библиотечных фондов, поэтому работа по нормативно-правовому обеспечению, созданию реестра книжных памятников и популяризация является приоритетной задачей для министерства культуры России и библиотечного сообщества, - сообщили в пресс-службе республиканского минкультуры.



В прошлом году было оцифровано 40 книжных памятников.

