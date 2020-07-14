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Рэпер из Улан-Удэ Everthe8 ищет таланты

Рэпер из Улан-Удэ Everthe8 ищет таланты
Общество, 
Everthe8 набирает музыкантов, художников и видеомейкеров

Рэпер из Бурятии Тимур Бубеев, выступающий под псевдонимом Everthe8, открыл свой лейбл NCP (No Cash Production). В настоящий момент на его лейбле уже 5 музыкальных продюсеров, менеджмент и маркетинг отделы, видео продакшн.

Рэпер объявил, что ищет партнёров и творческие таланты в Бурятии. Everthe8 набирает музыкантов, художников и видеомейкеров.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Тимур Бубеев выпустил новую пластинку «Not by Recipe». В альбоме из 13 треков принял участие другой прославившийся рэпер из Бурятии Хаски, популярная певица Эрика Лундмоен, рэпер Blaque Song и многие другие. 

В прямом эфире паблика Buryatia_online рэпер рассказывал о себе и о том, как он начал писать музыку.

- Серьёзно музыкой я начал заниматься в 2016 году на Верхней Берёзовке. Так, с музыкой дружу с 9-го где-то класса. У меня нет абсолютно никакого музыкального образования, я самоучка. Родители с детства прививали любовь к творчеству. Отец играл на скрипке, а мама была художницей – мне все время подсовывали книжки читать, отдавали на кружки. В какой-то момент ко мне в руки попал плеер, где был рэп. Я подумал, что это очень легко, попробовал сам, втянулся и до сих пор не отпускает, - рассказывал рэпер.
рэп музыканты
 
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