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Рэпер из Бурятии Everthe8 выпустил новый альбом с участием Хаски

Рэпер из Бурятии Everthe8 выпустил новый альбом с участием Хаски
Общество, 
Альбом «Not by Recipe» вышел сегодня

Сегодня состоялся релиз нового альбома «Not by Recipe» («Не по рецепту» - прим.ред) рэпера из Улан-Удэ Тимура Бубеева, более известного как Everthe8. В альбоме из 13 треков принял участие другой прославившийся рэпер из Бурятии Хаски, популярная певица Эрика Лундмоен, рэпер Blaque Song и многие другие.

За неделю до релиза рэпер позвал всех друзей на предпрослушивание в Москве – новую пластинку представили в уникальной форме, устроив целую инсталляцию в камерном саду.


- Инсталляция в центре Москвы собрала во круг себя любителей̆ жанра и андеграундного искусства. Эклектика стилей̆, глубокая лирика и минималистичные биты плавно сочетающиеся с джазовым звучанием - рождают большие ожидания. Еverthe8 повышает планку, а мы ждём релиз, - говорилось на странице студии nocashproduction.

Затем, до релиза всего микстейпа, Тимур выложил в сеть клип на песню Autotune, который к тому же стал демонстрацией того, как создавалась обложка новой пластинки.

Кроме того, накануне вечером Everthe8 стал гостем «шуд эфира», который проводит популярный паблик Buryatia_online. Тимур рассказал, что в сентябре ему исполнится 30 лет, он пишет музыку и читает рэп на английском языке.

- Серьёзно музыкой я начал заниматься в 2016 году на Верхней Берёзовке. Так, с музыкой дружу с 9-го где-то класса. У меня нет абсолютно никакого музыкального образования, я самоучка. Родители с детства прививали любовь к творчеству. Отец играл на скрипке, а мама была художницей – мне все время подсовывали книжки читать, отдавали на кружки. В какой-то момент ко мне в руки попал плеер, где был рэп. Я подумал, что это очень легко, попробовал сам, втянулся и до сих пор не отпускает, - рассказывает рэпер.

По его словам, в школе №49 он учился на тройки, проблема была «в интересе». Позже он поступил в Томский госуниверситет на международный факультет управления. Вернувшись в Бурятию, Тимур работал на стройке, накопил на ноутбук, около года работал на радио «Сибирь». Ведущая поинтересовалась, учил ли рэпер английский язык, ведь все его треки именно на этом языке, а не на русском.

- В университете я был на парах английского два раза. Слушал песни. Общался с носителями языка, смотрел сериалы, фильмы. Я где-то слышал, что людям, имеющим музыкальный слух, проще даются языки. В моем случае это слабо работает, бурятский язык никак мне даётся, - признался Тимур.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте Everthe8 выпустил клип на заглавный трек с микстейпа «Ulan-Ude Summer 16’» - «Gimme Dat». Яркий и энергичный клип был снят в Москве и выпущен студией nocashproduction.

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