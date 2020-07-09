Рэпер из Бурятии Everthe8 выпустил новый альбом с участием Хаски

Сегодня состоялся релиз нового альбома «Not by Recipe» («Не по рецепту» - прим.ред) рэпера из Улан-Удэ Тимура Бубеева, более известного как Everthe8. В альбоме из 13 треков принял участие другой прославившийся рэпер из Бурятии Хаски, популярная певица Эрика Лундмоен, рэпер Blaque Song и многие другие.
За неделю до релиза рэпер позвал всех друзей на предпрослушивание в Москве – новую пластинку представили в уникальной форме, устроив целую инсталляцию в камерном саду.
- Инсталляция в центре Москвы собрала во круг себя любителей̆ жанра и андеграундного искусства. Эклектика стилей̆, глубокая лирика и минималистичные биты плавно сочетающиеся с джазовым звучанием - рождают большие ожидания. Еverthe8 повышает планку, а мы ждём релиз, - говорилось на странице студии nocashproduction.
Затем, до релиза всего микстейпа, Тимур выложил в сеть клип на песню Autotune, который к тому же стал демонстрацией того, как создавалась обложка новой пластинки.
Кроме того, накануне вечером Everthe8 стал гостем «шуд эфира», который проводит популярный паблик Buryatia_online. Тимур рассказал, что в сентябре ему исполнится 30 лет, он пишет музыку и читает рэп на английском языке.
- Серьёзно музыкой я начал заниматься в 2016 году на Верхней Берёзовке. Так, с музыкой дружу с 9-го где-то класса. У меня нет абсолютно никакого музыкального образования, я самоучка. Родители с детства прививали любовь к творчеству. Отец играл на скрипке, а мама была художницей – мне все время подсовывали книжки читать, отдавали на кружки. В какой-то момент ко мне в руки попал плеер, где был рэп. Я подумал, что это очень легко, попробовал сам, втянулся и до сих пор не отпускает, - рассказывает рэпер.
- В университете я был на парах английского два раза. Слушал песни. Общался с носителями языка, смотрел сериалы, фильмы. Я где-то слышал, что людям, имеющим музыкальный слух, проще даются языки. В моем случае это слабо работает, бурятский язык никак мне даётся, - признался Тимур.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте Everthe8 выпустил клип на заглавный трек с микстейпа «Ulan-Ude Summer 16’» - «Gimme Dat». Яркий и энергичный клип был снят в Москве и выпущен студией nocashproduction.