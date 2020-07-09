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В Бурятии выплаты на детей от 3 до 7 лет назначили 22 тысячам семей

В Бурятии выплаты на детей от 3 до 7 лет назначили 22 тысячам семей
Общество,  Фото:pixabay.com
Выплаты введены по решению президента России Владимира Путина

В Бурятии выплачивают ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, введённые по решению президента России Владимира Путина.

- Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны получить все, кто в ней нуждается, - отмечал ранее глава государства.

Подобные выплаты получает многодетная семья Клочихиных из села Турунтаево Прибайкальского района. В их дружной семье подрастают трое детей: дочка 12 лет и сыновья 3 и 5 лет. Именно на мальчишек были оформлены выплаты.

- Чтобы получить выплаты, я направила все необходимые данные через сайт Госуслуг. 28 мая я отправила, и примерно в течение месяца, по-моему, обработали информацию, оформили пособия, и деньги пришли, - рассказала «Байкал-Daily» мама Любовь Клочихина.

По её словам, подать данные на получение выплат легко.

- В принципе, они всё сами делают, я только всё, что нужно было, заполнила на сайте - подала данные, дальше всю информацию собирает соцзащита. Очень удобно. Дома вечером села, оформила, а потом проверяешь информацию на сайте – одобрено ли заявление и всё, - добавляет жительница Бурятии.

Женщина считает, что это «весомая поддержка» для семей.

На сегодня 38 тысяч семей в республике обратились за выплатами.

- На сегодня у нас поступило более 38 тысяч заявлений, назначено 22 247 семьям на 29 119 детей. Профинансировано на 970, 7 млн рублей. Данная ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет выплачивается семьям, у которых средний душевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума составляет 11 549 рублей, это на одного человека. На сегодня у нас отказов 12 тысяч – тем, у кого доход превышает, или, например, тем, кто неправильно заполнил заявление – то есть они предоставили неполные и недостоверные сведения, которые необходимы для назначения данной выплаты, - рассказала заместитель начальника отдела организации социальных выплат РГУ «Центр социальной поддержки населения» Наталья Баентурова.

Выплаты назначаются на год, и каждый год жители должны проходить перерегистрацию – подтверждать свои доходы.

- Заявление подаётся через портал госуслуг, кроме этого, можно обратиться в МФЦ, либо в клиентские службы отделов социальной защиты населения по месту жительства. Заявление рассматривается в течение 20 рабочих дней, - заключила Наталья Баентурова.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 4 июня в Бурятии начали перечислять ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. На ежемесячные выплаты имеют право семьи со среднедушевым доходом меньше регионального прожиточного минимума. Пособие назначается на каждого ребёнка в семье. Его размер составляет 6032,5 рублей на одного ребёнка – это половина «детского» прожиточного минимума в республике.
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