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С 4 июня в Бурятии начали перечислять ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. На ежемесячные выплаты имеют право семьи со среднедушевым доходом меньше регионального прожиточного минимума. Пособие назначается на каждого ребенка в семье. Его размер составляет 6032,5 рублей на одного ребёнка – это половина «детского» прожиточного минимума в республике.
Для того чтобы получить выплату, достаточно заполнить заявление на портале госуслуг, указать адрес постоянной регистрации или адрес регистрации по месту пребывания, полный перечень членов семьи, сведения об иных доходах и способ получения выплаты. Если такой возможности нет, то нужно обратиться по предварительной записи в МФЦ, либо в отделы социальной защиты населения по месту жительства. Для назначения выплаты от граждан требуется минимум сведений, вся необходимая информация запрашивается отделами в рамках межведомственного взаимодействия. На рассмотрение каждого заявления уходит до 20 рабочих дней.
- Сегодня производится зачисление денежных средств на счета 469 семей на 607 детей на общую сумму около 21 млн рублей, – отметила первый заместитель министра социальной защиты населения Анастасия Меринова.
Как сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ, новую меру поддержки для семей в марте утвердил президент РФ Владимир Путин.
В Бурятии начали перечислять выплаты на детей от 3 до 7 лет
Общество, Фото:
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