В Улан-Удэ столкнулись «КамАЗ» и «Toyota Allion»



Днём 19 июня рядом с перекрёстком улицы Ботаническая и проспекта Автомобилистов произошло столкновение автомобилей «КамАЗ» и «Toyota Allion». Последнее авто перестраивалось, и «КамАЗ» в этот момент совершил с ним столкновение.



По свидетельствам очевидцев, обошлось без пострадавших.

