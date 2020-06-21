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В Улан-Удэ столкнулись «КамАЗ» и «Toyota Allion»

В Улан-Удэ столкнулись «КамАЗ» и «Toyota Allion»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Обошлось без пострадавших

Днём 19 июня рядом с перекрёстком улицы Ботаническая и проспекта Автомобилистов произошло столкновение автомобилей «КамАЗ» и «Toyota Allion». Последнее авто перестраивалось, и «КамАЗ» в этот момент совершил с ним столкновение.

По свидетельствам очевидцев, обошлось без пострадавших. 
ДТП
 
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