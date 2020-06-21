В Улан-Удэ столкнулись «КамАЗ» и «Toyota Allion»

Обошлось без пострадавших
Днём 19 июня рядом с перекрёстком улицы Ботаническая и проспекта Автомобилистов произошло столкновение автомобилей «КамАЗ» и «Toyota Allion». Последнее авто перестраивалось, и «КамАЗ» в этот момент совершил с ним столкновение.
По свидетельствам очевидцев, обошлось без пострадавших.
В результате аварий никто не пострадал
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