В Бурятии завершили книгу о воинах-эвенках республики

Были собраны сведения о 212 воевавших на фронтах Второй мировой
В Бурятии завершена работа над книгой «Эвенки Бурятии на фронтах Великой Отечественной». Это сборник информации об эвенках, воевавших на полях сражений Второй мировой войны, содержащий биографические данные, фотографии, документы, воспоминания потомков.
В республике впервые предпринята попытка создать такой всеобъемлющий информационный свод об эвенках в целом по Бурятии. Ранее списки воевавших эвенков составлялись лишь в местах компактного проживания, в лучшем случае – на уровне отдельно взятого муниципального района. Республиканский центр эвенкийской культуры «Арун» свёл воедино наработки сельских этнокультурных учреждений, а также провёл самостоятельный сбор информации, изучая военно-исторические публикации, опрашивая потомков ветеранов, связываясь с районными военкоматами, администрациями сельских муниципалитетов, местными краеведами.
Сбор информации был довольно сложным. О многих эвенках имеются только крайне отрывочные сведения, восполнить которые не могут ни их родственники, ни местные военкоматы. Порой информация противоречива. В армейских документах имена и места призыва часто были записаны с грубыми искажениями, что тоже осложняло поиск.
Как сообщает центр «Арун», всего удалось собрать сведения о 212 эвенках-ветеранах. Однако это число не окончательное, есть основания предполагать, что достаточно многие воевавшие эвенки не попали в послевоенные списки. Из этих 212 человек вернулось живыми лишь 95. Эта информация тоже требует уточнения. Погибли или пропали без вести 117 эвенков – из всего 1800 живших в Бурятии, согласно переписи 1939 года. На войну призвали 12% всех эвенков республики, 6,5% сгинули на фронтах Второй мировой.
Собранная в книге информация призвана сохранить память о подвигах эвенков Бурятии на войне, показать их вклад в Великую Победу, облегчить поиск необходимой информации для историков, этнографов и краеведов. Помимо этого, собранные сведения позволяют провести анализ – где и в каких войсках преимущественно воевали эвенки, в каких званиях, как награждались, от чего погибли. Проведённое исследование ещё нельзя считать полностью завершённым, и в по мере поступления новых данных в книгу будут вноситься дополнения и корректировки.
В Бурятии завершили книгу о воинах-эвенках республики
Общество, Фото:
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