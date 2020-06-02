Для этого нужно подписаться на 69 страниц
В Бурятии проводится очередной розыгрыш автомобиля в Instagram. На этот раз автором розыгрыша стал известный бурятский юморист Чимит Жамьянов. Он разыгрывает современный автомобиль INFINITI FX35.
Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно выполнить ряд манипуляций, среди них обязательная подписка на 69 страниц спонсоров. Также нужно оставить минимум два добрых комментария и совершить ещё ряд действий.
- Уже совсем скоро в прямом эфире на моей странице мы узнаем имя счастливчика и лично вручим ему ключи от КРУТОГО INFINITI FX35. Также не забываем, что почти ежедневно мы будем дарить множество денежных призов и технику от APPLE на странице @chikanya_darit, - написал Чимит.
Юморист пожелал всем удачи.
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Запись «лайкнули» более 50 тысяч пользователей Сети.
Как сообщал «Байкал-Daily», первым, кто разыгрывал в Бурятии в Instagram автомобиль, ста певец Ринчин Дашицыренов. Он отдал свой Subaru Legacy B4. Автомобилю 20 лет, Дашицыренов был её пятым владельцем. Вскоре выяснилось, что имеется запрет на регистрационные действия с авто, но к моменту розыгрыша все штрафы были погашены. Машина досталась девушке, которая растерялась и не выразила особых эмоций, получая ключи. Певца довольно расстроило такое поведение.
Вскоре Ринчин устроил второй розыгрыш. На этот раз он подарил автомобиль BMW 6-Series. Итоги он подвёл в прямом эфире в начале мая, не оставив больше записей об итогах розыгрыша.
В Бурятии через Instagram вновь разыгрывают автомобиль
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