Ринчин Дашицыренов разыграл машину и почувствовал себя плохо

В воскресенье, 1 марта, бурятский певец Ринчин Дашицыренов разыграл среди подписчиков в Instagram свой автомобиль Subaru Legacy B4. Как сообщал «Байкал-Daily», этот гив (от английского Giveaway, то есть «раздавать», «отдавать», «дарить») стал первым в Бурятии, когда разыгрывали автомобиль. До этого в Instagram разыгрывали максимум смартфоны да небольшие денежные призы. Среди условий розыгрыша была подписка не только на самого певца, но и сразу на 35 спонсорских аккаунтов. Также нужно сделать репост в сторис и сохранить запись в «Актуальных».
Благодаря розыгрышу на Ринчина Дашицыренова за месяц подписались более двух тысяч новых пользователей. По данным на 1 марта, у него 38,7 тысяч подписчиков.
К слову, ещё в начале февраля выяснилось, что на разыгрываемый автомобиль имеется запрет на регистрационные действия. Сам Ринчин обещал, что к моменту розыгрыша все штрафы будут выплачены, и никаких проблем новый владелец не испытает.
Разыгрываемому Subaru Legacy B4 уже 20 лет, общий срок эксплуатации немногим не дотягивает до 12 лет. Ранее Subaru ездила по Иркутской области, Ринчин Дашицыренов стал пятым её владельцем.
Розыгрыш состоялся в 18 часов в ТРЦ «Пионер», на глазах у всех желающих. Приз забрала девушка. Поведение победителя обескуражило самого Ринчина Дашицыренова.
- Многие спрашивают, что я чувствую? Чувствую себя очень-очень плохо. Наверное, было бы намного легче, если бы человек, который забрал машину, показал свою радость хотя бы чуть-чуть, - поделился он эмоциями после мероприятия.
По его словам, победительница приняла автомобиль «как данность».
- Если бы человек не задавал глупых вопросов, было бы намного легче, - признался певец. – Но так как всё было честно, что поделаешь? Отдали, так отдали. Надеюсь, машину будут беречь, иногда выкладывать фотки.
К слову, перед самим розыгрышем он загнал машину на автомойку. «Миллион раз пожелал уже, слёзы наворачиваются», - признался в этот момент Ринчин. Но добавил: «Так как я мужчина, должен держать своё слово».
В комментариях пользователи поддержали певца. «Ринчина Дашицыренова_можно смело назвать человеком года!! За честность, человечность, а самое главное за ответ за свои слова». Реакцию победительницы многие также не оценили: «Если бы я выиграл, то вообще бы орал там на всю улицу, я бы ещё тебе бы денег дал», «Они даже не ценят, «кого» они получили, не справедливо», «Она какая-то недовольная забрала машину. Капец», «Блииин, ну почему везет тем, кто не ценит. Меня завтра ждет кредит... последняя надежда была этот розыгрыш... а теперь точно кредит и поиск живого Субарика Б4... т.к это моя мечта на протяжении 3х лет уже», «Дааа,я тоже не увидела эмоции радости выигрыша! !!! Печально».