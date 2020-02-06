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У разыгрываемой бурятским певцом машины нашли ограничения

У разыгрываемой бурятским певцом машины нашли ограничения
Общество, 
Специалисты проверили на ограничения и штрафы «Субару», которую разыгрывает певец Ринчин Дашицыренов

Как сообщал «Байкал-Daily», бурятский певец Ринчин Дашицыренов разыгрывает в Instagram свой автомобиль Subaru Legacy B4. Среди условий розыгрыша – подписка не только на самого певца, но и на 35 спонсорских аккаунтов. Также нужно сделать репост в сторис и сохранить запись в «Актуальных». Число подписчиков, хоть и не стремительными темпами, но устойчиво растёт: за три последних дня прирост составил 1,8 тыс пользователей (сейчас 36,6 тысяч человек). Сам Ринчин Дашицыренов заверил, что розыгрыш будет «наичистейшим» и, возможно, состоится на глазах всех желающих в торговом центре.


Эксперты портала avtocod.ru решили проверить разыгрываемый автомобиль. Так, выяснилось, что машина далеко не новая.

- Нынче ей исполнится 20 лет, общий срок эксплуатации немногим не дотягивает до 12 лет. Ранее Subaru ездила по Иркутску и Иркутской области, в сентябре 2017-го она попала в Бурятию. В руках Ринчина Дашицыренова машина находится полтора года. Он стал пятым владельцем «японки», - сообщили исследователи avtocod.ru.


Самое главное: проверка через avtocod.ru нашла у разыгрываемого авто запрет на регистрационные действия.

Также за Subaru числится неоплаченный штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части.


Ранее местную звезду штрафовали за превышение скорости, выезд на встречную полосу или трамвайные пути, отказ уступить дорогу пешеходам или велосипедистам.


- В общем, если уж и выигрывать, то ехать вместе с певцом в ГИБДД и снимать ограничения, чтобы не возникло проблем с постановкой на учёт, - пришли к выводу исследователи avtocod.ru.

Кстати, это не первый случай, когда звёзды разыгрывают проблемные автомобили. Ранее в СМИ сообщалось о «Гелике» блогера Гасанова, который разыгрывался битым, а также о «Хаммере» мужа Ксении Бородиной, который отдавался в подарок с ограничениями ГИБДД.
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