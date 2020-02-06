У разыгрываемой бурятским певцом машины нашли ограничения





- Нынче ей исполнится 20 лет, общий срок эксплуатации немногим не дотягивает до 12 лет. Ранее Subaru ездила по Иркутску и Иркутской области, в сентябре 2017-го она попала в Бурятию. В руках Ринчина Дашицыренова машина находится полтора года. Он стал пятым владельцем «японки», - сообщили исследователи avtocod.ru.





Также за Subaru числится неоплаченный штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части.





Ранее местную звезду штрафовали за превышение скорости, выезд на встречную полосу или трамвайные пути, отказ уступить дорогу пешеходам или велосипедистам.



