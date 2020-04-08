Бурятский певец Ринчин Дашицыренов вновь разыгрывает машину





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РИНЧИН ДАШИЦЫРЕНОВ ® (@rinchin_hero) 7 Апр 2020 в 6:02 PDT



Многие подписчики с энтузиазмом отнеслись к новому розыгрышу. Так видеоролик с объявлением розыгрыша посмотрели меньше чем за сутки почти 30 тысяч раз. В розыгрыше уже участвуют более 6 тысяч человек.



Ринчин Дашицыренов стал первым в Бурятии, кто разыграл автомобиль в Инстаграм. 1 марта певец отдал своей подписчице Subaru Legacy B4. Автомобилю уже 20 лет, Дашицыренов был её пятым владельцем. После объявления розыгрыша



К моменту розыгрыша все штрафы были погашены, однако не всё прошло гладко. Сам певец



Для самого певца первый розыгрыш авто оказался выгодным. Так, если до розыгрыша автомобиля у Ринчина Дашицыренова насчитывалось 34, 8 тысяч подписчиков, то после розыгрыша автомобиля количество подписчиков певца резко возросло, так сейчас на молодого артиста подписаны 45,4 тысячи пользователей Инстаграм. Таким образом, наплыв подписчиков от розыгрыша составил около 10 тысяч человек. Кроме того, какую-то неозвученную стоимость автомобиля ему компенсировали спонсоры.

Многие подписчики с энтузиазмом отнеслись к новому розыгрышу. Так видеоролик с объявлением розыгрыша посмотрели меньше чем за сутки почти 30 тысяч раз. В розыгрыше уже участвуют более 6 тысяч человек.Ринчин Дашицыренов стал первым в Бурятии, кто разыграл автомобиль в Инстаграм. 1 марта певец отдал своей подписчице Subaru Legacy B4. Автомобилю уже 20 лет, Дашицыренов был её пятым владельцем. После объявления розыгрыша выяснилось также, что на авто имеется запрет на регистрационные действия К моменту розыгрыша все штрафы были погашены, однако не всё прошло гладко. Сам певец расстроился из-за того, что победитель не выявила никаких эмоций . Эта реакция Дашицыренова разделила пользователей на два лагеря.Для самого певца первый розыгрыш авто оказался выгодным. Так, если до розыгрыша автомобиля у Ринчина Дашицыренова насчитывалось 34, 8 тысяч подписчиков, то после розыгрыша автомобиля количество подписчиков певца резко возросло, так сейчас на молодого артиста подписаны 45,4 тысячи пользователей Инстаграм. Таким образом, наплыв подписчиков от розыгрыша составил около 10 тысяч человек. Кроме того, какую-то неозвученную стоимость автомобиля ему компенсировали спонсоры.

Бурятский певец Ринчин Дашицыренов снова объявил о розыгрыше автомобиля в Инстаграм. На этот раз артист разыгрывает среди подписчиков BMW 6-Series. Машина не новая, с пробегом в 80 тысяч километров.- В это непростое время не хватает хороших новостей. Спешу вас обрадовать. Я снова отдам машину своему подписчику. Примерно через месяц я выявлю с помощью рандомайзера победителя, - сказал в видеоролике Ринчин Дашицыренов.Условия розыгрыша остались прежними – необходимо подписаться на всех, на кого подписан артист, также нужно сделать репост поста в сторис, поставить на нём лайк и оставить комментарий.