Солист британской группы Hurts Тео Хатчкрафт вспомнил о Байкале в интервью BAZAAR
Тео Хатчкрафт из популярной британской группы Hurts в интервью изданию BAZAAR поделился эмоциями от поездки на Байкал.
- Я давно хотел на Байкал. И вот, стоя на льду и думая, что меня вот-вот унесёт ветер, я впервые по настоящему осознал: это все благодаря музыке, - высказался Тео Хатчкрафт.
Впервые группа Hurts выступила в Иркутске в феврале 2018 года в рамках гастрольного тура Desire. Концерт прошёл на стадионе «Труд» и собрал более трёх тысяч зрителей. Тогда же музыканты впервые побывали на зимнем Байкале.
О Байкале Тео Хатчкрафт также тепло отозвался на свой день рождения, когда ему исполнилось 32 года.
Справка:
Hurts - британский музыкальный коллектив из Манчестера, образовавшийся в 2009 году, состоящий из Тео Хатчкрафта и Адама Андерсона. Их первые два альбома, Happiness и Exile, попали в десятку лучших альбомов в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии.
Третий студийный альбом под названием Surrender вышел в 2015 году. В рамках гастрольного тура музыканты побывали в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
В 2017 году группа Hurts представила четвёртый студийный альбом – «Desire». Тур в поддержку этого альбома стартовал в Новосибирске. Впервые в истории группы на концерт в рамках тура пришли больше 12 тысяч человек - это произошло на концерте в Москве, стадионе «Мегаспорт».
Hurts настолько понравился приём российских фанатов, что они решили вернуться в Россию с Desire Tour в 2018 году. Группа дала концерты во Владивостоке, Хабаровске, Красноярске, и завершилась вторая российская часть Desire Tour в Иркутске.
Самый популярный клип на YouTube на песню «Wonderful Life» набрал более 62 миллионов просмотров.
Солист всемирно известной группы Hurts вспомнил о Байкале
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