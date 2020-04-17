Подрезку деревьев начали возле электропроводов
В Улан-Удэ начались работы по подрезке деревьев в охранных зонах линий электропередач наружного освещения. Сотрудники Горсовета совместно с Городским лесничеством произведут обрезку на 30 объектах по всему городу, сообщили в мэрии.
– Это необходимо для того, чтобы в период роста дерева не произошло обрыва проводов, перетирания кабеля, что может привести к опасным ситуациям. За март-апрель текущего года на сетях наружного освещения по этой причине произошло два обрыва проводов по улицам Смолина и Октябрьская, – сообщили в МБУ «Горсвет».
В Железнодорожном районе деревья, растущие в охранных зонах линий электропередач, подрежут на 16 участках. В частности, на улицах: Цивилева, Маяковского, Пролетарская, Гарнаева, Гагарина, Гастело, Комсомольская и других.
В Октябрьском районе работы пройдут на улицах: Павлова, Бабушкина, Мокрова, Лебедева и др. Всего определено девять участков.
В Советском районе работы по предотвращению обрывов линий электропередач уже начались. Обрезку деревьев произвели на улицах Воронежской и Фрунзе. Также работы запланированы ещё на четырёх улицах.
В мэрии заявляют, что рабочие должны «максимально сохранить зелёные насаждения». Сотрудники Горлесхоза обязаны сформировать правильную крону, удалить сухие и поражённые ветви деревьев.
Работы продлятся в течение месяца.
В Улан-Удэ опять подрезают деревья
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