В Улан-Удэ опять подрезают деревья

Подрезку деревьев начали возле электропроводов



В Улан-Удэ начались работы по подрезке деревьев в охранных зонах линий электропередач наружного освещения. Сотрудники Горсовета совместно с Городским лесничеством произведут обрезку на 30 объектах по всему городу, сообщили в мэрии.



– Это необходимо для того, чтобы в период роста дерева не произошло обрыва проводов, перетирания кабеля, что может привести к опасным ситуациям. За март-апрель текущего года на сетях наружного освещения по этой причине произошло два обрыва проводов по улицам Смолина и Октябрьская, – сообщили в МБУ «Горсвет».



В Железнодорожном районе деревья, растущие в охранных зонах линий электропередач, подрежут на 16 участках. В частности, на улицах: Цивилева, Маяковского, Пролетарская, Гарнаева, Гагарина, Гастело, Комсомольская и других.



В Октябрьском районе работы пройдут на улицах: Павлова, Бабушкина, Мокрова, Лебедева и др. Всего определено девять участков.



В Советском районе работы по предотвращению обрывов линий электропередач уже начались. Обрезку деревьев произвели на улицах Воронежской и Фрунзе. Также работы запланированы ещё на четырёх улицах.



В мэрии заявляют, что рабочие должны «максимально сохранить зелёные насаждения». Сотрудники Горлесхоза обязаны сформировать правильную крону, удалить сухие и поражённые ветви деревьев.



Работы продлятся в течение месяца.

