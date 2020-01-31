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В Бурятии мать чуть не убила дочку во время кормления

В Бурятии мать чуть не убила дочку во время кормления
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Малышку санавиацией доставили в Улан-Удэ 

Утром 30 января в дежурную часть полиции Заиграевского района поступило сообщение от фельдшера о том, что к ним доставлен младенец в тяжёлом состоянии. 

Сотрудники ПДН выяснили, что 30-летняя жительница сельского поселения «Верхнеилькинское» не обеспечила безопасность процесса кормления новорожденной дочери. Девочка чуть не захлебнулась рвотными массами. 

- Первый этап медицинской помощи ребёнку был оказан врачами Новоильинской участковой больницы. Учитывая возраст ребёнка и его состояние, было принято решение о медицинской эвакуации в Улан-Удэ силами санитарной авиации, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии. 
 
В МВД России по республике добавили, что семья благополучная, многодетная, имеет своё подсобное хозяйство. Ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала. На учёте не состояла. 

Сейчас ребёнок получает лечение в палате реанимации и интенсивной терапии. Состояние малышки врачи оценивают как тяжёлое. 

Мать девочки привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 


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