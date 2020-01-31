В Бурятии мать чуть не убила дочку во время кормления



Утром 30 января в дежурную часть полиции Заиграевского района поступило сообщение от фельдшера о том, что к ним доставлен младенец в тяжёлом состоянии.



Сотрудники ПДН выяснили, что 30-летняя жительница сельского поселения «Верхнеилькинское» не обеспечила безопасность процесса кормления новорожденной дочери. Девочка чуть не захлебнулась рвотными массами.



- Первый этап медицинской помощи ребёнку был оказан врачами Новоильинской участковой больницы. Учитывая возраст ребёнка и его состояние, было принято решение о медицинской эвакуации в Улан-Удэ силами санитарной авиации, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.



В МВД России по республике добавили, что семья благополучная, многодетная, имеет своё подсобное хозяйство. Ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала. На учёте не состояла.



Сейчас ребёнок получает лечение в палате реанимации и интенсивной терапии. Состояние малышки врачи оценивают как тяжёлое.



Мать девочки привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.





