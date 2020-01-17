В Улан-Удэ школьник продаёт гимназию за 15 млн

Школу выставили на продажу вместе со школьниками и учителями



В среду, 15 января, на сайте объявлений «Авито» появилось любопытное объявление. Некто по имени Иван опубликовал объявление о продаже улан-удэнской гимназии №14.



- Продам гимназию 14. Прекрасные ученики и учителя, хороший ремонт, одна из лучших школ нашего города, хороший бассейн, 2 спортзала, 60 кабинетов. В общем, хорошая школа, - говорится в описании к объявлению, написанном с орфографическими ошибками.



Также в объявлении указано, что площадь помещения составляет 5 тысяч квадратных метров, площадь участка равна 999 соткам, трёхэтажное здание выполнено из кирпича. Школу автор объявления оценил в 15 млн. рублей.



«Байкал-Daily» не смог дозвониться до автора объявления. Вероятно, кто-то из школьников решил пошутить подобным образом.







