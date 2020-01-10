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Экспертиза установит, был ли за рулём Баир Жамбалов во время ДТП

Экспертиза установит, был ли за рулём Баир Жамбалов во время ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Следователи взяли отпечатки пальцев и пробы ДНК из машины, которая насмерть сбила 17-летнюю девушку

В Бурятии стали известны новые подробности громкого дела о смертельном наезде на 17-летнюю студентку в Прибайкальском районе. На причастность к трагедии проверят заместителя председателя Народного Хурала Баира Жамбалова.

Напомним, 5 января на трассе возле села Батурино была насмерть сбита 17-летняя девушка. Вину признал предприниматель Галуст Пилосян. Бизнесмен в компании друзей возвращался с подлёдной рыбалки на озере Котокель в Улан-Удэ. В этой компании был и Баир Жамбалов. Сам он утверждает, что находился в другой машине. В тот же день появилась информация, что внедорожник «Тойота Лэнд Крузер Прадо», который сбил девушку, принадлежит Жамбалову. По последним данным, зарегистрирована машина всё же на его родственника. Сегодня Следственное управление подтвердило: «внедорожником фактически владеет» сам Жамбалов.

Как выяснилось, «Лэнд Крузер» после наезда следственно-оперативная группа обнаружила на просёлочной дороге возле малонаселенного села Бурля на расстоянии около 10 км от места происшествия.

Видеорегистратора в автомобиле не было.

При осмотре из машины изъяты отпечатки пальцев, а также биологические объекты. Они будут сравниваться в ходе дактилоскопической и геномно-молекулярной экспертиз с отпечатками пальцев и ДНК-кодом всех лиц, находившихся в компании предпринимателя. Так будет установлено, кто был за рулём.

- Следствием, помимо версии, изложенной самим обвиняемым, досконально проверяются версии о причастности к преступлению граждан, которые находились с ним вместе и могли управлять машиной в момент ДТП. В том числе, на причастность к преступлению проверяется политический деятель – владелец автомобиля, который также мог находиться за рулём в момент наезда на пешехода. Показания всех участников компании будут проверены при помощи полиграфа, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

Госавтоинспекция и Бурятрегионавтодор представили фотоматериалы с камер фотофиксации. Также у следователей есть видео с регистратора одной из попутных машин.

Этих данных для точной идентификации человека, находившегося за рулём автомобиля, недостаточно. В связи с чем СУ СКР по Бурятии просит водителей, следовавших по данной автодороге вблизи от места ДТП во время наезда на девушку, обратиться в правоохранительные органы по телефонам: 8 (3012) 21-50-81 (отдел по расследованию особо важных дел), 8 (30144) 52-3-01 (следственный отдел по Прибайкальскому району) или 102 (органы полиции).

Похороны погибшей 17-летней девушки состоялись в Батурино 9 января. Накануне стало известно, что бизнесмен Пилосян дал семье девушки 500 тысяч рублей, а также обещал помогать в дальнейшем. Отец погибшей намерен добиваться строгого и справедливого наказания, в частности, он обжалует решение суда об освобождении Пилосяна из-под стражи.

Баир Жамбалов временно сложил с себя полномочия лидера бурятских единороссов.
ДТП смерть Единая Россия
 
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