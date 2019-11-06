 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Ноября

05 Ноября

Популярное

Рейсы из Читы вместо забайкальской Чары примет аэропорт «Таксимо»

Рейсы из Читы вместо забайкальской Чары примет аэропорт «Таксимо»
Общество,  Фото:pixabay.com
Аэропорт в Каларском районе закрыт на время ремонта для Ан-24

Региональный аэропорт «Чара» в Каларском районе Забайкальского края из-за проведения ремонтных работ на взлётно-посадочной полосе временно изменил схему перевозки пассажиров авиакомпании «Ангара».

- На время проведения ремонта с 5 по 30 ноября аэропорт закрыт для воздушных судов типа Ан-24 авиакомпании «Ангара». Пассажирам, которые приобрели авиабилеты на рейсы авиакомпании, стоимость билетов возместят без удержаний. Для возврата необходимо обратиться по месту приобретения билетов, – рассказала начальник отдела транспорта министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Ирина Воронина.

В аэропорту «Чара» разрешены взлёт и посадка воздушным судам типа L-410 и ТВС-2МС. Для удобства пассажиров на время ремонта авиакомпания «Ангара» организовала новый авиарейс через аэропорт «Таксимо» (Республика Бурятия). Полёты будут выполняться по следующему расписанию:
- Чита – Таксимо. По вторникам и четвергам: вылет в 14:50, прилёт в 15:30.
- Таксимо – Чита. По средам и пятницам: вылет в 09:00, прилёт в 11:50.

По маршрутам Таксимо – Новая Чара, Новая Чара – Таксимо действует железнодорожное сообщение. Узнать расписание движения поездов и приобрести билеты можно на сайте ОАО «РЖД», в кассах железнодорожных вокзалов и в агентствах продажи билетов. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
Забайкальский край авиаперевозки ремонт аэропорт Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнка стала членом международного совета по танцу при ЮНЕСКО
Улан-удэнка стала членом международного совета по танцу при ЮНЕСКО
Общество, 06.11.2019
Её пригласили принять участие в работе генеральной ассамблеи в Париже
В Иркутске проведут семейный фестиваль «Живые традиции»
В Иркутске проведут семейный фестиваль «Живые традиции»
Общество, 06.11.2019
Среди зрителей мероприятия будут разыграны билеты на концерт, посвящённый Белому месяцу
В Забайкалье наградят ликвидаторов последствий апрельских пожаров
В Забайкалье наградят ликвидаторов последствий апрельских пожаров
Общество, 06.11.2019
Награду получат главы поселений, подрядчики и рабочие
Бурятские артисты выступят в Санкт-Петербурге
Бурятские артисты выступят в Санкт-Петербурге
Общество, 06.11.2019
Девятый фестиваль «Сияние лотоса» состоится 14 ноября
В Бурятии военные готовят к зиме мишени
В Бурятии военные готовят к зиме мишени
Общество, 06.11.2019
На полигонах будет подготовлено более тысячи единиц современного оборудования различного типа и размера
Дети и студенты призвали водителей Бурятии не пить за рулём
Дети и студенты призвали водителей Бурятии не пить за рулём
Общество, 06.11.2019
В Кяхтинском районе прошла профилактическая акция
Улан-Удэ примет чемпионат СФО и ДФО по армрестлингу
Улан-Удэ примет чемпионат СФО и ДФО по армрестлингу
Общество, 06.11.2019
В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов из регионов России
В центре Улан-Удэ состоится танцевальный флешмоб
В центре Улан-Удэ состоится танцевальный флешмоб
Общество, 06.11.2019
Во время флешмоба дети раздадут прохожим световозвращающие элементы
Студентка-медик из Улан-Удэ стала одной из лучших в Сибири
Студентка-медик из Улан-Удэ стала одной из лучших в Сибири
Общество, 06.11.2019
В конкурсе «С заботой о здоровье» приняли участие студенты выпускного курса специальности «Лечебное дело» из регионов  
В колонии под Иркутском выбрали самого сильного осуждённого
В колонии под Иркутском выбрали самого сильного осуждённого
Общество, 06.11.2019
Осуждённые соревновались в силовом кроссфите
Паломники из Таиланда подарили статую Иволгинскому дацану
Паломники из Таиланда подарили статую Иволгинскому дацану
Общество, 06.11.2019
Буддисты-паломники из Таиланда приехали в Бурятию уже во второй раз, на этот раз с подарком
Улан-Удэ примет международную олимпиаду по социальной работе
Улан-Удэ примет международную олимпиаду по социальной работе
Общество, 06.11.2019
В олимпиаде примут участие 15 студенческих команд из ВУЗов России и Монголии
Водитель маршрутки из Улан-Удэ рассмешил пользователей Instagram
Водитель маршрутки из Улан-Удэ рассмешил пользователей Instagram
Общество, 06.11.2019
Водитель подошёл с креативом к украшению своего автобуса  

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^