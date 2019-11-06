Рейсы из Читы вместо забайкальской Чары примет аэропорт «Таксимо»

Аэропорт в Каларском районе закрыт на время ремонта для Ан-24



Региональный аэропорт «Чара» в Каларском районе Забайкальского края из-за проведения ремонтных работ на взлётно-посадочной полосе временно изменил схему перевозки пассажиров авиакомпании «Ангара».



- На время проведения ремонта с 5 по 30 ноября аэропорт закрыт для воздушных судов типа Ан-24 авиакомпании «Ангара». Пассажирам, которые приобрели авиабилеты на рейсы авиакомпании, стоимость билетов возместят без удержаний. Для возврата необходимо обратиться по месту приобретения билетов, – рассказала начальник отдела транспорта министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Ирина Воронина.



В аэропорту «Чара» разрешены взлёт и посадка воздушным судам типа L-410 и ТВС-2МС. Для удобства пассажиров на время ремонта авиакомпания «Ангара» организовала новый авиарейс через аэропорт «Таксимо» (Республика Бурятия). Полёты будут выполняться по следующему расписанию:

- Чита – Таксимо. По вторникам и четвергам: вылет в 14:50, прилёт в 15:30.

- Таксимо – Чита. По средам и пятницам: вылет в 09:00, прилёт в 11:50.



По маршрутам Таксимо – Новая Чара, Новая Чара – Таксимо действует железнодорожное сообщение. Узнать расписание движения поездов и приобрести билеты можно на сайте ОАО «РЖД», в кассах железнодорожных вокзалов и в агентствах продажи билетов. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

