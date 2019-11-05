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Жители Бурятии могут внести предложения в стратегию развития туризма

Жители Бурятии могут внести предложения в стратегию развития туризма
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Предложения принимаются до 15 ноября

В Бурятии готовится стратегия развития внутреннего и въездного туризма в республике до 2035 года.

Стратегия определяет основные направления государственной политики в сфере туризма в Республике Бурятия. В её основе – комплексный подход к планированию и развитию туристских территорий по таким значимым направлениям, как транспортная доступность, туристская и обеспечивающая инфраструктура, качество и сервис услуг, безопасность туристской деятельности.

До 15 ноября идёт приём предложений в план реализации стратегии развития туризма. Так, внесены предложения по развитию водного туризма, детского отдыха и развития инфраструктуры туристских территорий. Рассмотрен вопрос о необходимости развития экологических троп с сопутствующими знаками навигации и оборудованными местами остановок.

Предложения можно направить на адрес zhambalova.s@tourism.govrb.ru
туризм
 
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