Жители Бурятии могут внести предложения в стратегию развития туризма

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Предложения принимаются до 15 ноября



В Бурятии готовится стратегия развития внутреннего и въездного туризма в республике до 2035 года.



Стратегия определяет основные направления государственной политики в сфере туризма в Республике Бурятия. В её основе – комплексный подход к планированию и развитию туристских территорий по таким значимым направлениям, как транспортная доступность, туристская и обеспечивающая инфраструктура, качество и сервис услуг, безопасность туристской деятельности.



До 15 ноября идёт приём предложений в план реализации стратегии развития туризма. Так, внесены предложения по развитию водного туризма, детского отдыха и развития инфраструктуры туристских территорий. Рассмотрен вопрос о необходимости развития экологических троп с сопутствующими знаками навигации и оборудованными местами остановок.



Предложения можно направить на адрес zhambalova.s@tourism.govrb.ru

