Леонид Белых: Улан-Удэнский авиазавод только прогрессирует

Власти впервые приняли комплексный план развития Улан-Удэ на пятилетку с финансированием больше чем 200 миллиардов

Даже профессионал высокого класса не застрахован от ошибок. Профессия бухгалтера в этом смысле - не исключение. Но когда речь идёт о налоговой дисциплине, цена ошибки может быть довольно высока.