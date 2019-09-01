Леонид Белых: Улан-Удэнский авиазавод только прогрессирует

На праздновании 8о-летия Улан-Удэнского авиационного завода управляющий директор Леонид Белых подчеркнул: «Нам есть чем радовать и есть чем гордиться»
В воскресенье на аэродроме Восточный проходит третий день празднования 80-летия Улан-Удэнского авиазавода. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне по улицам микрорайона Восточный прошло карнавальное шествие. Работники авиазавода проявили фантазию и артистизм, нарядившись в креативные костюмы и даже задействовав технику. Вечером состоялся концерт, окончившийся красочным фейерверком. «Вот это салют, даже с Восхода видно», «Салют волшебный», «Молодцы! На День города можно не ходить!» - оставляют комментарии улан-удэнцы.
Сегодня порядка 20 тысяч человек пришли на аэродром Восточный, где развернули выставку авиационной и военной техники, оружия, проходят показательные выступления. Шоу в небе устроит женская пилотажная группы «Барсы». Вечером состоится главный концерт, хедлайнерами которого станут Юлия Чичерина и группа «Браво».
«Праздник удался!» - оценил управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых.
- Праздник идёт три дня. В первый день было яркое шоу, зал был полностью забит. Было очень радостно. И нам есть, чем радовать, есть, чем гордиться, - поделился Леонид Белых в беседе с журналистами. – Я только что прилетел с МАКСа (Международный авиационно-космический салон – ред.), где был подписан ряд соглашений. Все очень восхищались нашим заводом.
День открытых дверей на авиазаводе посетили почти 16 тысяч человек. Интерес к флагману промышленности Бурятии проявили тысячи улан-удэнцев, которые к заводу никак не относятся. На праздник прибыли 150 гостей только из Москвы, в том числе руководство холдинга «Вертолёты России». Большая делегация приехала поздравить авиазавод и из зарубежных стран.
По словам Леонида Белых, Улан-Удэнский авиационный завод загружен заказами на многие годы вперёд. Это гарантирует стабильную работу предприятия, гарантию будущего для сотрудников и налоговые отчисления, от которых зависит бюджет Бурятии. В частности, в этом году на рынок был выпущен новейший многоцелевой вертолет среднего класса Ми-171А2, первый вертолёт уже отправлен на экспорт в Казахстан, второй уйдёт в Индию. К слову, в общем портфеле соотношение заказов для внутрироссийского и зарубежного рынка сейчас примерно равное. Особая ставка – на китайский рынок. «В Китай мы поставляем вертолёты по уже подписанным контрактам. Также идут и дальнейшие переговоры. Китай – наш самый главный партнёр, в который больше всего экспортируется вертолётов», - пояснил Леонид Белых.
- Я могу не стесняясь сказать, что сегодня Улан-Удэнский авиационный завод из всех заводов самый загруженный. Среди внутренних заказов – государственный оборонный, как для нашей армии, так и для силовых структур, а также экспортные поставки. В этом году мы полностью загружены, на следующий год увеличили заказы. Параллельно с этим идёт техническое перевооружение. Завод преображается – строятся корпуса с новым оборудованием – новый участок по гальванике, новый лакокрасочный комплекс, логистический центр, штамповочное производство. Сегодня у нас пять новых проектов – пять новых вертолётов и самолётов. Нам есть чем гордиться. Завод полностью загружен, с каждым годом заказы растут. Спасибо нашим коллегам и партнёрам за то, что они нас уважают, - сказал Леонид Белых.
Управляющий директор вспомнил, как пришёл на эту должность 21 год назад и насколько разительно отличался тогда завод.
- Помню, каким я завод принял, какие были долги по заработной плате, как была отключена электроэнергия. А сегодня мы забыли, что такое долг по оплате, всё выполняется в срок. Если посмотреть внешне – мы с гостями проехались и осмотрели – сегодня завод не узнать даже по сравнению с пятью годами ранее. Построен новый гальванический корпус, лакокрасочный корпус, установлены новые станки, оборудование. Позавчера у нас было 84 иностранных корреспондента; конечно, они хотели найти что-то негативное, показать, что у нас нет импортозамещения. Но сегодня вертолёты – полностью российские, от двигателей до авионики. Мы только прогрессируем и запускаем новые вертолёты – к примеру, Ми-171А2 в оффшорном варианте, - поделился Леонид Белых.
Улан-Удэнский авиазавод – главный налогоплательщик Бурятии.
- Доходило до того, что чистая прибыль была 18 миллиардов рублей. Кто может таким похвастаться? В этом году сумма поменьше, потому что много ушло на развитие завода. Налоги мы платим вовремя, потому глава республики нас очень поддерживает. Я очень благодарен судьбе, что она послала нам такого главу, который вникает во всё и очень много делает для развития завода. Мы с ним постоянно в Москве ходим по инстанциям для того, чтобы привлечь инвестиции, - отметил Белых.
Основные трудности сейчас связаны с нехваткой кадров, в том числе инженеров-конструкторов. Помочь должен филиал Московского авиационного института, о создании которого в Улан-Удэ стало известно в июне 2019 года. «Мы будем приглашать специалистов из Забайкальского края, Иркутской, Амурской областей. Чтобы люди не уезжали на запад, а закреплялись на нашей земле, в Сибири», - подчеркнул управляющий директор авиазавода.
- Завод – это живой организм. У каждого организма есть голова, руки, другие жизненно важные органы. Если у человека или другого живого существа, к примеру, можно отрезать палец, то на заводе, если чего-то не хватает, вертолёт уже нельзя построить. Поэтому я всегда благодарен своей команде, которая вовремя заключает контракты, вовремя и с качеством поставляет заказы в срок. Я хотел бы от души поздравить всех с этим знаменательным праздником нашего славного завода. Сказать спасибо в первую очередь ветеранам, которые заложили прочный фундамент. Он держится, только крепчает и всё возрастает, техники выпускается всё больше и больше. Желаю им всем здоровья, успехов. Желаю, чтобы каждый, кто приходит на завод, только улучшал качество и наши достижения. Спасибо вам всем за труд! – поблагодарил Леонид Белых.
Леонид Белых: Улан-Удэнский авиазавод только прогрессирует
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