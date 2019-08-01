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Читинская студентка выиграла 250 тысяч рублей благодаря Lego-роботу

Читинская студентка выиграла 250 тысяч рублей благодаря Lego-роботу
Общество,  Фото:pixabay.com
Грант пойдёт на реализацию волонтёрского проекта «Дети, не болейте!»

Студентка Читинской государственной медицинской академии Чаманора Юсупова выиграла грант размером 250 тысяч рублей на реализацию волонтёрского проекта «Дети, не болейте!» на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов». Девушка участвовала в смене «Экосреда – волонтёрство», проходившей с 21 по 27 июля в городе Солнечногорске Московской области.

Социальный проект Чаманоры «Дети, не болейте!» направлен на подготовку волонтёров (от 18 до 35 лет) по Lego- и Art-терапии, работающих с детьми, которые находятся на длительном стационарном лечении в детской больнице и онкологическом диспансере. Уникальность проекта состоит не только в том, что он сочетает уже известные всем методы, но и в том, что сама по себе Lego-терапия отличается от привычной. И в конце сборки у детей получается не просто конструкция из деталей, а настоящий робот, который двигается, издаёт звуки, реагирует на окружающих.

На смене «Экосреда – волонтёрство», стартовавшей 21 июля, собрались около 1000 молодых людей: представители различных волонтёрских ассоциаций и движений, гражданские активисты, представители СМИ и блогеры. В этом году в рамках форума разыгрывались гранты на поддержку индивидуальных и командных проектов. Из поданных на смене 124 персональных заявок были рекомендованы к получению гранта 27 на общую сумму 5,6 миллиона рублей. В рамках командных проектов было подано 50 проектов, эксперты рекомендовали три из них для присуждения гранта на общую сумму 5,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба отдела по воспитательной работе и связям с общественностью ЧГМА.
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