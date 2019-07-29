В Улан-Удэ вручат премию «Russian Event Awards» Сибири и Дальнего Востока

Заявки на участие в конкурсе событийного туризма принимаются до 30 августа
С 26 по 27 сентября в Улан-Удэ пройдёт финал регионального конкурса национальной премии «Russian Event Awards» Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба организатора конкурса – Министерства туризма Республики Бурятия.
Национальная премия в области событийного туризма «Russian Event Awards» проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм). Она учреждена в 2012 году, как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.
К участию в конкурсе приглашаются организаторы событий различной направленности, как регионального, так и федерального уровня – авторы или авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, реализовавшие проекты в области событийного туризма. К участию в конкурсе допускаются проекты, реализованные в 2019 году до момента завершения срока приёма проектов на соответствующий региональный конкурс. К участию в конкурсе допускаются проекты, реализованные в период с октября 2018 до момента проведения конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо до 30 августа зарегистрироваться на официальной Интернет-площадке премии award.rea-awards.ru и разместить конкурсные материалы: описание турсобытия (формат PDF), презентация турсобытия (формат PDF) и необходимые приложения (фото). Регистрационный взнос за участие в конкурсе отсутствует.
Официальные номинации премии:
- Лучшее туристическое событие в области культуры (фестивали, праздники, конкурсы). В данной номинации награждение будет осуществляться в двух категориях среди городов с населением: до 100 000 население, и свыше 100 000);
- Лучшее туристическое событие в области спорта (фестивали любых видов спорта, киберспорт);
- Лучшее туристическое событие исторической направленности (исторические реконструкции и фестивали, посвященные историческим датам и событиям);
- Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов (этнографические и фольклорные фестивали и праздники, фестивали по сохранению народно-художественных промыслов);
- Лучшее событие в области гастрономического туризма (эно-, гастрономические и кулинарные фестивали и праздники, выставки);
- Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал. В данной номинации награждение будет осуществляться в двух категориях среди городов с населением: до 100 000 население, и свыше 100 000);
- Лучшее молодёжное туристическое событие (форумы и фестивали для молодёжи);
- Лучшее детское туристическое событие (фестивали, конкурсы, праздники для детей);
- Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма;
- Лучшее туристическое MICE событие (форумы, конгрессы, выставки и прочие мероприятия, направленные на развитие делового туризма);
- Лучшая интерактивная программа туристического события (интерактивные мастер-классы, квесты, аннимационные программы);
- Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия;
- Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия;
- Лучшее средство размещения для проведения турсобытия;
- Лучший региональный ТИЦ - организатор турсобытий;
- Лучший муниципальный ТИЦ - организатор турсобытий;
- Лучший региональный календарь туристических событий;
- Лучший муниципальный календарь туристических событий;
- Лучшая идея туристического события (рассматриваются ещё нереализованные проекты, находящиеся на стадии проектирования).
Специальная номинация:
- Лучшее туристическое событие, посвящённое Году Театра.
В Улан-Удэ вручат премию «Russian Event Awards» Сибири и Дальнего Востока
Общество, Фото:
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