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Артистка цирка Дю Солей приехала домой в Бурятию

Артистка цирка Дю Солей приехала домой в Бурятию
Общество, 
Баярма Зодбоева уже удивила подписчиков необычным снимком у памятника Ленину

Баярма Зодбоева, артистка известного на весь мир канадского цирка Дю Солей, выступающая в составе группы «гуттаперчевых девочек», приехала в родную Бурятию. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети: «Дом, родной дом! Лето! Отпуск дома с мамой и родными просто красота!».

Также Баярма сфотографировалась рядом с памятником Ленину в удивительной позе. 


 

Девушка сейчас отдыхает, общается с друзьями, родными, также она недавно встретилась с директором цирка Бурятии Натальей Борисовой.

- На встрече с директором Государственного цирка Бурятии Натальей Борисовой она обсудила планы по проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 20-летию со дня создания бурятского цирка. Баярма – воспитанница цирковой студии Майдари Жапхандаева. В числе трио «гуттаперчевых девочек» она удостоилась Оскара циркового искусства - золотой медали международного фестиваля в Монте-Карло, будучи артисткой цирка республики. Девять лет Баярма Зодбоева работала в бурятском цирке и вот уже более восьми лет выступает в цирке Дю Солей, куда «гуттаперчевые девочки» попали, пройдя большой кастинг цирковых артистов со всего мира, - говорится на официальной странице цирка в соцсети.

Возможно, известные артистки приедут в Улан-Удэ на юбилей Бурятского цирка в 2020 году. 




Предложение войти в труппу цирка Дю Солей «гуттаперчевым девочкам» из Бурятии Баярме Зодбоевой, Ирине Цыдендамбаевой и Аягме Цыбеновой поступило в 2010 году в Мексике, где они по контракту работали в известном южноамериканском цирке-шапито Тиани. До этого воспитанницы бурятской цирковой школы выступали с гастролями по всему миру – от Италии до ОЭА.

Во время работы в прославленном цирке артистки не раз общались со мировыми звёздами. Они встречались с актёрами Нилом Патриком Харрисом, Брэндоном Раутом, певцом Стивеном Тайлером.

В 2017 году девушки повергли в шок своим выступлением зрителей и судей шоу «Британия ищет таланты».

В том же году канадская русскоязычная телевизионная сеть RTV сделала фильм про «гуттаперчевых девочек» под названием «Три желания для золотой рыбки».

В 2017 году Баярма Зодбоева вышла замуж за генерального менеджера сцены цирка Дю Солей Алана Пэрри. Свадьба молодых прошла в американском городе Портленде. На торжество из Бурятии поехали родные и близкие девушки.



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My #ulanude city where i grew up, had fun times shooting in native places.💙 Behind me is a Ballet and Opera theatre of republic Buryatia. 🏙 From which city you are?☺️ . 📸 #photo @erdemnorpolov . Это #мойуланудэ было очень круто сделать фотосессию в родном городе, в родных сердцу местах.💙 Оперный Театр города Улан-Удэ, одна из главных достопримечательностей нашей республики. 🏙 А из какого города вы? . . #contortion #contortionistsofinstagram #buryatgram #cirqueway #contortionist #bayarmabella #cirquefam #circusgirl #cirqueartist #cirquedusoleil #funtimes #streetphotography #ulanudecity #buryatia #фонтан #бурятия #уланудэ #оперныйтеатр #роднойгород #handstand #yoga #fitgirl #flexible #denim #jeans #gymnastics #streetart @yoga_and_the_city

Публикация от BAYARMA Zodboeva✨ (@bayarmabella)

цирк
 
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