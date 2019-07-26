Артистка цирка Дю Солей приехала домой в Бурятию













Девушка сейчас отдыхает, общается с друзьями, родными, также она недавно встретилась с директором цирка Бурятии Натальей Борисовой.



- На встрече с директором Государственного цирка Бурятии Натальей Борисовой она обсудила планы по проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 20-летию со дня создания бурятского цирка. Баярма – воспитанница цирковой студии Майдари Жапхандаева. В числе трио «гуттаперчевых девочек» она удостоилась Оскара циркового искусства - золотой медали международного фестиваля в Монте-Карло, будучи артисткой цирка республики. Девять лет Баярма Зодбоева работала в бурятском цирке и вот уже более восьми лет выступает в цирке Дю Солей, куда «гуттаперчевые девочки» попали, пройдя большой кастинг цирковых артистов со всего мира, - говорится на официальной странице цирка в соцсети.



Возможно, известные артистки приедут в Улан-Удэ на юбилей Бурятского цирка в 2020 году.

















Баярма Зодбоева, артистка известного на весь мир канадского цирка Дю Солей, выступающая в составе группы «гуттаперчевых девочек», приехала в родную Бурятию. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети: «Дом, родной дом! Лето! Отпуск дома с мамой и родными просто красота!».Также Баярма сфотографировалась рядом с памятником Ленину в удивительной позе.