Победителем стала команда из Оймура
23 июня в селе Творогово Кабанского района в четвёртый раз прошёл фестиваль «Твороговский топор».
Программа «Твороговского топора» была обширной и интересной: конкурсы для команд участников, народные игры-забавы (лапта и городки), выставка-ярмарка народных сувениров, выступления коллективов народного творчества. Здесь могли найти развлечение по душе и взрослые и дети. В заключение праздника была проведена беспроигрышная лотерея, главный приз которой – машина дров.
Всего в конкурсной программе участвовали шесть команд: «Сухинские удальцы» (МО СП «Сухинское»), «Конфетти» (МО СП «Ранжуровское»), «Штиль» (МО СП «Красноярское»), «БЭМС» (МО СП «Оймурское»), «Матроскин и Ко» (МО СП «Байкало-Кударинское») и «Твороговские ОЧ. умельцы» (МО СП «Твороговское»).
Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе команда в течение 3 часов изготавливала арт-объект (конструкцию) из предложенного пиломатериала. На втором этапе команды соревновались в нескольких конкурсах: визитная карточка, батл частушек о топоре, изготовление корыта и спортивные состязания.
В итоге призовые места распределились следующим образом:
1 место – команда Оймурского поселения, денежный приз 10 тысяч рублей и специальный приз от спонсора;
2 место – команда Твороговского поселения, денежный приз 7 тысяч рублей и 2 тысячи рублей от спонсора;
3 место – команда Байкало-Кударинского поселения, денежный приз 4 тысячи рублей и 500 рублей от спонсора.
Остальным командам-участникам были вручены денежные призы по 1000 рублей и сертификаты на 1000 рублей.
Арт-объекты, изготовленные во время конкурса, будут размещены на территории Твороговского поселения. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Кабанского района.
В Кабанском районе прошёл фестиваль топора
Общество, Фото:
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